Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria

Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro comenzó a pagar este sábado dos bonos destinados al personal jubilado de la administración pública, que combinados hacen un monto total de 25.074 bolívares, o lo que es lo mismo, 121,91 dólares, según el tipo de cambio fijado para el cierre del día viernes 17 de octubre.

El canal Patria Digital informó vía Telegram sobre la entrega de ambos pagos. El de mayor relevancia es el Ingreso "Contra la Guerra Económica", bajo un monto de 22.288 bolívares. Este estipendio sufrió un aumento de 27,56% con relación al mes de septiembre.

El primero de estos bonos equivale a 108,37 dólares, presentando un leve descenso de -0,49% en divisas con respecto al mes pasado.

Por su lado, el segundo de ellos es la Bonificación de Fin de Año que corresponde a 2025, bajo un monto de 2.786 bolívares, que equivale a 13,55 dólares.

El pago de estos bonos se da después de que, a mediados de semana, se iniciara la entrega de dos bonos a los trabajadores de la administración pública.

El primer bono es el “Ingreso Contra la Guerra Económica”, correspondiente al mes de octubre, con un monto de 23.880,00 bolívares, equivalente a 119,93 dólares estadounidenses, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para la tarde del 15 de octubre.

Ese pago tuvo un incremento de 27,56 % en bolívares respecto al monto recibido en septiembre, que fue de 18.720,00 Bs.

Asimismo, se pagó el “Ingreso de Fin de Año Contra la Guerra Económica”, también para los trabajadores de la administración pública, por un monto de 3.980,00 Bs o 19,98 dólares.







