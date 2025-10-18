Economía
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Ambos suman un total de 25.074 bolívares
Caracas/Foto: Archivo.- El Gobierno de Nicolás Maduro comenzó a pagar este sábado dos bonos destinados al personal jubilado de la administración pública, que combinados hacen un monto total de 25.074 bolívares, o lo que es lo mismo, 121,91 dólares, según el tipo de cambio fijado para el cierre del día viernes 17 de octubre.
Lea también: Reuters: Juez de Nueva York dice que Pdvsa debe pagar 2.860 millones de dólares a tenedores de bonos
El canal Patria Digital informó vía Telegram sobre la entrega de ambos pagos. El de mayor relevancia es el Ingreso "Contra la Guerra Económica", bajo un monto de 22.288 bolívares. Este estipendio sufrió un aumento de 27,56% con relación al mes de septiembre.
El primero de estos bonos equivale a 108,37 dólares, presentando un leve descenso de -0,49% en divisas con respecto al mes pasado.
Por su lado, el segundo de ellos es la Bonificación de Fin de Año que corresponde a 2025, bajo un monto de 2.786 bolívares, que equivale a 13,55 dólares.
El pago de estos bonos se da después de que, a mediados de semana, se iniciara la entrega de dos bonos a los trabajadores de la administración pública.
El primer bono es el “Ingreso Contra la Guerra Económica”, correspondiente al mes de octubre, con un monto de 23.880,00 bolívares, equivalente a 119,93 dólares estadounidenses, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente para la tarde del 15 de octubre.
Ese pago tuvo un incremento de 27,56 % en bolívares respecto al monto recibido en septiembre, que fue de 18.720,00 Bs.
Asimismo, se pagó el “Ingreso de Fin de Año Contra la Guerra Económica”, también para los trabajadores de la administración pública, por un monto de 3.980,00 Bs o 19,98 dólares.
Luis Peche pide medidas de protección "urgente" para activistas venezolanos en el exterior
"Nunca lo aceptaré": Louis Tomlinson se sincera tras cumplirse un año de la muerte de Liam Payne
Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
WhatsApp limitará los mensajes a números desconocidos para evitar el spam
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
Gobierno calificó de “belicista" la autorización de Trump a la CIA de operar en Venezuela
Cabello acusa a Machado de "comprar" el Nobel de la Paz y afirma que este "se gana a pulso y con justicia"
Policía de Canadá asegura que el Tren de Aragua está operando en su territorio
Anciana de 90 años muere tras incendio en un apartamento de Caracas
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.416,04 puntos este 16 de octubre
Anzoátegui: hallan el cuerpo semiquemado de un estudiante de cocina tras días desaparecido
Maduro a la CIA: "¿Hasta cuándo golpes de Estado? América Latina los repudia"
Tendencias
-
Mundo2 días.
EE. UU. atacó otra embarcación en el Caribe: por primera vez hubo sobrevivientes, según Reuters
-
País1 día.
Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
-
Mundo1 día.
Reuters: EE. UU. retiene en un buque de guerra a sobrevivientes del reciente ataque en el mar Caribe
-
La Lupa1 día.
Una forma de ahorro y "algo que cuidar": usuarios de Cashea cuentan cómo y para qué la usan
-
Sucesos1 día.
Su vecino le prestó el teléfono y aprovechó para hacer varios pagos móviles a su cuenta: Cicpc lo detiene
-
La Lupa1 día.
Renuncia el comandante de las operaciones militares en Sudamérica
-
Mundo1 día.
El Vaticano exhibe imágenes de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la Basílica de San Pedro
-
Vitrina1 día.
Asistente de lujo: el Vaticano invita a Mirla Castellanos a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles