Usaid volvió a desmentir campaña contra Guaidó y fondos de la ayuda humanitaria

Caracas/Foto portada: @jguaido.- El director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green, publicó este viernes un material audiovisual en el que desmonta junto al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, las acusaciones contra el Gobierno legítimo por el presunto “financiamiento y corrupción” con el dinero destinado a la ayuda humanitaria.

Tras el encuentro que sostuvieron este jueves Green y Guaidó, fue publicado en la red social Twitter un video en el que se reitera el apoyo al también presidente de la Asamblea Nacional, así como el compromiso de los Estados Unidos por seguir contribuyendo a la causa venezolana.

“Feliz de poder estar junto al presidente interino Juan Guaidó y enviar un mensaje directamente a la gente de Venezuela: Usaid está comprometido a trabajar con usted mientras busca restaurar la democracia y la prosperidad. Estamos con ustedes!”, fue el mensaje que acompañó el material audiovisual publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, Guaidó, agradeció al gobierno estadounidense y a la agencia Usaid por su respaldo, así como a las oenegés y grupos organizados en Venezuela para recuperar y rescatar la democracia.

“La dictadura va a tratar de seguir mintiendo, pero nos mantendremos firmes en atender la emergencia humanitaria completa, en la crisis de refugiados en la región y sobre todo en rescatar la democracia y la libertad en Venezuela”, concluyó el presidente (E) Guaidó.

Este cinco de febrero una comisión especial de la “Fracción Clap” inició una investigación a dirigentes de la oposición venezolana, que según su versión, cobraban hasta 30% de comisión por cada fondo recibido de la ayuda humanitaria. Así lo dio a conocer el parlamentario José Brito, quien además fue recientemente acusado de corrupción.

“Todos los miembros de la comisión han sido notificados. El próximo miércoles comenzaremos un arduo trabajo que nos ha encomendado la plenaria de la Asamblea Nacional (…) Esta comisión va a investigar hechos señalados de corrupción en cuanto al manejo de la ayuda humanitaria”, dijo Brito desde el salón Francisco de Miranda en el Palacio Federal Legislativo, el pasado lunes.

De esta manera, anunció que la Comisión citará al presidente encargado, Juan Guaidó; a representantes de algunos medios de comunicación —sin especificar cuáles— y también a representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana para verificar dónde están los fondos otorgados por la comunidad internacional y algunas organizaciones no gubernamentales a la causa del país.

Happy to be able to stand beside Interim President @JGuaido and send a message directly to the people of #Venezuela: @USAID is committed to working with you as you seek to restore #democracy and #prosperity. Estamos con ustedes! #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/vLZ2Gao2FT

