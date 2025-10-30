USS Gravely abandona Trinidad y Tobago en medio de tensiones con Venezuela, según AP

Caracas / Foto: Seasforce.- El destructor USS Gravely de la Marina de Estados Unidos zarpó este jueves de Trinidad y Tobago, tras haber permanecido atracado en el puerto de Puerto España para llevar a cabo ejercicios militares conjuntos con las fuerzas locales, como parte del despliegue naval de Washington en el Caribe.

Según reportaron las agencias Associated Press (AP) y AFP, el buque abandonó el país caribeño en medio de un aumento de la tensión con Venezuela, cuyas costas se encuentran a poco más de 10 kilómetros.

AP difundió un video, grabado por el periodista Anselm Gibbs, en el que se observa el momento en que el destructor estadounidense se aleja del muelle trinitense.

Datos satelitales del programa europeo Sentinel-2, citados por la cuenta especializada SA Defensa, confirmaron que el USS Gravely estuvo atracado junto a la terminal de carga de Puerto España hasta el 29 de octubre, antes de iniciar su desplazamiento.

El USS Gravely había arribado a Trinidad y Tobago el domingo 26 de octubre, alrededor de las 9:30 a.m. (hora local), según informó el diario The Guardian TT. Su visita se enmarcó en las operaciones antidrogas y de seguridad marítima que Estados Unidos desarrolla en la región a través de la 22.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, que colabora con fuerzas aliadas para “fortalecer la estabilidad regional”.

En un comunicado, la encargada de negocios de la Embajada de EE. UU. en Trinidad y Tobago, Jenifer Neidhart de Ortiz, afirmó que la cooperación militar refuerza la seguridad compartida en el Caribe.

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar también defendió la presencia del destructor, asegurando que la colaboración aportará “beneficios más allá de la seguridad”, incluyendo asistencia técnica y humanitaria, así como programas de modernización de infraestructura militar y civil en el país.

El Gobierno de Nicolás Maduro había calificado la presencia del navío como una “provocación” y respondió suspendiendo los acuerdos energéticos bilaterales con Trinidad y Tobago.







