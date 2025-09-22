“Van a tener que averiguarlo”: Trump sobre su advertencia a Venezuela por retorno de presos

Caracas / Foto: Archivo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este lunes sobre su advertencia de que Venezuela pagará un “precio incalculable” si se niega a recibir de vuelta a los prisioneros y pacientes de instituciones psiquiátricas que permanecen en territorio estadounidense.

Consultado por un periodista en el Air Force One sobre qué significaba su amenaza de que Caracas pagaría un “precio incalculable” en caso de negarse, el mandatario respondió: “Van a tener que averiguarlo”.

La declaración se suma a una serie de mensajes y amenazas contra Caracas. El sábado, Trump escribió en su cuenta de Truth Social que los “líderes venezolanos han obligado” a trasladar a Estados Unidos a reclusos y a internos de “los peores manicomios del mundo”. Según aseguró, “miles de estadounidenses han resultado gravemente heridos o incluso asesinados por estos monstruos”.

“¡Sáquenlos de nuestro país ahora mismo, o el precio que pagarán será incalculable!”, advirtió entonces el mandatario.

Las tensiones entre ambos gobiernos se intensificaron desde mediados de septiembre, cuando Estados Unidos desplegó en el Caribe ocho buques de guerra, aviones de combate F-35 y unos 4.500 soldados bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Según la Casa Blanca, estas operaciones ya han dejado 17 presuntos “narcoterroristas” muertos y tres embarcaciones destruidas.

Trump incluso afirmó que el reforzamiento militar ha reducido los flujos ilícitos por mar. “Ya no encuentras ni un bote pesquero, ni cruceros cerca de Venezuela. No hay nada en el agua. ¿Y saben lo que eso significa? Que ya no están entrando drogas”, declaró.

Desde Caracas, Nicolás Maduro ha denunciado que las acusaciones de narcotráfico son "una mentira" y que el verdadero objetivo de Washington es forzar un "cambio de régimen" para apropiarse del petróleo venezolano.








