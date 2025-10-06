Vanessa Senior y la obra 'Soltera, Casada, Viuda y Divorciada' sacarán más risas con otras cuatro funciones

Caracas/Foto: Redes sociales.- La obra teatral 'Soltera, Casada, Viuda y Divorciada', interpretada por las actrices Vanessa Senior, Flavia Gleske, Liliana Meléndez y Raquel Yánez, continúa su recorrido por los distintos estados del país, siendo Aragua su más reciente durante este fin de semana.

Ahora, luego de una pausa de unas tres semanas, retomarán sus shows el próximo 31 de octubre en el Centro Cultural Chacao de Caracas, donde ya se presentaron el mes pasado.

Para noviembre, 'Soltera, Casada, Viuda y Divorciada' continuará haciendo reír a su público con un espectáculo el primero de noviembre en Valencia. Ese día, estas cuatro destacadas artistas se subirán al Teatre Ando de la capital carabobeña.

El penúltimo mes del año concluirá con otra función el 22 de noviembre en Puerto Ordaz y el 28 en Maracaibo. Próximamente, se darán más detalles de los sitios donde se puedan adquirir las entradas para las presentaciones restantes.

Esta historia es original del dramaturgo argentino, Román Sarmentero, y viene a ser la revancha de la obra 'Soltero, Casado, Viudo y Divorciado', escrita por el mismo autor.

La trama de la comedia consta de cuatro amigas que se reúnen a hablar de un tema común, con el fin de desahogarse sobre todo aquello que les ocurre. El espectáculo además muestra los distintos temas resumidos en un punto central de crítica: los hombres y qué es lo que piensan de ellos.

Sobre su personaje, Vanessa Senior dijo previamente: "Es muy tranquilo, es una señora de hogar, una señora que no le es infiel al marido. Ella todo lo que pide el marido lo hace, él es bellísimo, es feliz. Estoy muy contenta de verdad con mi personaje y con todo lo que estamos haciendo".

Por su lado, Raquel Yánez expresó: "Estoy soltera como mi personaje. Por otro lado, algo con lo que me conecto es que la soltera, en momentos muy específicos de la obra, es quien busca tener una posición menos radical con respecto al tema que se está tratando: los hombres. Llega a ser como la voz de la conciencia, da una opinión más equilibrada con respecto a lo que pensamos de los hombres".

'Soltera, Casada, Viuda y Divorciada' es una obra dirigida por Dairo Piñeres y producida por Carlos Chacón. Cuenta además con la asistencia de dirección de Jeanhaiver Villlobos, asistencia de escena de Laura Bolívar y asistencia de producción de Carlos Velarde.







