Vecchio aseveró que el régimen busca “manipular” sanciones a Conviasa

Caracas.- El representante del Gobierno interino en Estados Unidos (EE. UU. ), Carlos Vecchio, responsabilizó este martes al régimen de la recientes sanciones impuestas a la aerolínea Conviasa. Además dijo que el tema migratorio es uno de lo más delicados que afrontan los venezolanos en la nación norteamericana. En ese sentido, acotó que han atendido más de 500 casos y que hay una cifra de detenidos en cárceles migratorias que ronda las 800 personas.

“El responsable de las sanciones es Maduro, si estoy un país y tengo un avión que me está afectando mi seguridad porque trafica droga, se vincula con grupos terroristas y se toman decisiones para defenderse, no pueden esperar que le tiren papelillos. Lo quieren manipular y los venezolanos tendrán que buscar otras opciones. Cuando Maduro asalta el Parlamento es responsabilidad de él, porque están empecinados en mantener el poder a toda costa y no ceder nada, esas acciones son las que han llevado a ejercer presión internacional”, comentó el diplomático.











El pasado siete de febrero, la Oficina de Relaciones de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos (EE. UU.) anunció nuevas sanciones contra más de 30 aeronaves pertenecientes al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), incluyendo el avión presidencial.

El secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, aseveró que la administración de Donald Trump no permitirá que Nicolás Maduro y su cúpula continúe “robando al pueblo venezolano” a través de activos estatales que utiliza para avanzar en “actividades corruptas y desestabilizadoras”.

Caso migratorio

Adicionalmente se refirió a la situación migratoria de los venezolanos en Estados Unidos (EE. UU. ) que expresó que constituye un problema grave para los migrantes en esa nación.











“He venido trabajando con el Congreso el tema migratorio. La idea es que los venezolanos sean libres, que no sean detenidos y mucho menos deportados. Hay una cifra de detenidos que está cerca de 800 venezolanos”, comentó el diplomático en una entrevista realizada por el periodista Sergio Novelli, en su programa “Al Día con Sergio”, que se transmite a través de VPItv.

Vecchio recordó que el trabajo que están realizando no corresponde a una situación regular, por lo que se le dificulta la capacidad de acción, sin embargo, enfatizó que es necesario efectuar la mayor presión posible para lograr salir de Nicolás Maduro.

