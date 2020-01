Vecchio resaltó disposición de la Unión Europea para aumentar presión contra el régimen

Caracas. El embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró este jueves que durante la participación del presidente (E) Juan Guaidó en el Foro Económico Mundial, en Davos, se reunieron con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, para consolidar la protección de Citgo y un plan para recuperar a Venezuela. Además resaltó la importancia de la Unión Europea para aumentar la presión sobre el régimen.

“El secretario Ross es una de las personas más aliadas que tenemos dentro de la administración Trump, y particularmente con él he trabajado dos cosas: la protección de Citgo y un plan para recuperar a Venezuela. Está involucrado en muchos temas, con China, con México, y que tenga tiempo para dedicarle a Venezuela, es un activo importante. Ha jugado un rol de dirección sobre eso”, comentó.











Asimismo afirmó que durante el breve encuentro público que sostuvo Guaidó con Ivanka Trump, esta le reiteró su respaldo.

“La única forma de enfrentar a la dictadura es con una mayor presión, no solo de Estados Unidos y Canadá sino también de la Unión Europea, eso se lo transmitimos a la primera ministra de Alemania, Ángela Merkel, de los Países Bajos y a Boris Jhonson. No es una dictadura clásica sino criminal. Me voy con más expectativas de la que llegué, porque hay una intención de que estos tres bloques (Estados Unidos, el Grupo de Lima y Europa) actúen juntos. Esta es la coalición internacional más importante que se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial”, cerró Vecchio.

Durante su participación en el Foro Económico de Davos, Guaidó manifestó a los líderes mundiales presentes, que los ciudadanos venezolanos no descansarán hasta conseguir la “segunda independencia”, y pidió no dejar a Venezuela por fuera en la construcción de “un mejor futuro”.











#EEUU y la administracion del Pdte. @realDonaldTrump han sido clave en esta lucha contra dictadura criminal de Maduro. Ese respaldo está sólido, así lo evidencia encuentros recientes del Pdte. @jguaido con @secpompeo, en Colombia, y asesora presidencial @IvankaTrump, en Davos. https://t.co/kEVM2ki5dZ — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) January 23, 2020

Nos reunimos con Wilbur Ross (@SecretaryRoss), Secretario de Comercio de los #EEUU. Venezuela tiene muchas oportunidades, es momento de que los venezolanos y el mundo actuemos de manera concreta y coordinada para poder iniciar la reconstrucción. #AgendaInternacionalDavos pic.twitter.com/1ycSMrLd9V — Juan Guaidó (@jguaido) January 23, 2020

