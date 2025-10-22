Sucesos
Vecinos hallaron el cuerpo mutilado de un adulto mayor en Aragua
Se desconoce el motivo del asesinato, pero las autoridades teorizan que se podría tratar de una venganza o un ajuste de cuentas, debido a la brutalidad con la que actuaron los victimarios
Caracas/Foto: Archivo.- El cuerpo mutilado de un adulto mayor identificado como Ramón Alirio Sandio Mora, de 68 años, fue hallado por vecinos la mañana del sábado 18 de octubre en el sector Nicolás Maduro de la comunidad Las Vegas, municipio Libertador del estado Aragua.
Lea también: Hombre fue asesinado frente a su hijo en el Zulia: recibió siete disparos
Según El Aragüeño, el hallazgo se llevó a cabo, en concreto, en la calle Monagas, parcela 126, cuando locales que transitaban por la zona lo avistaron y luego alertaron a las autoridades.
Trascendió que el occiso presentaba signos de extrema violación, además de haber sido mutilado. En detalle, le amputaron las dos manos, un pie y su pene. Asimismo, en la cabeza tenía importantes daños que parecían responder a golpes con un objeto contundente.
Funcionarios de la policía acudieron al sitio, mientras efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos al departamento de criminalística, iniciaron las primeras diligencias, asegurando posibles evidencias.
Luego, llevaron el cuerpo del adulto mayor al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para su autopsia.
Se desconoce el motivo del asesinato, pero las autoridades teorizan que se podría tratar de una venganza o un ajuste de cuentas, debido a la brutalidad con la que actuaron los victimarios.
Quiere destronar a Google Chrome: OpenAI lanza ChatGPT Atlas, su buscador web con IA
Jóvenes venezolanos suben al podio en competencia internacional de robótica en Panamá
María Gabriela de Faría y Edgar Ramírez, entre los latinos que lideran la nueva generación de Hollywood, según Vogue
Exfuncionario estadounidense dice que el Hezbollah "utiliza Venezuela para tráfico de drogas"
ELN niega vínculos con el narcotráfico tras ataque de EE. UU. en el Caribe
Google permitirá recuperar cuentas bloqueadas con la ayuda de amigos y familiares
Carmelina Nuzzo: la futura diseñadora que lucha contra el cáncer necesita nuestra ayuda
Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
Trump dice que impondrá nuevos aranceles a Colombia tras su enfrentamiento con Petro
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
Exasesor del Pentágono afirma que los ataques de Trump en el Caribe “carecen de fundamento legal”
Rodrigo Paz alcanza un 54,5% de votos en el balotaje y será el nuevo presidente de Bolivia
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”
Tendencias
-
País2 días.
Machado pide a la comunidad internacional "bloquear los flujos que sostienen al gobierno de Maduro”
-
Mundo2 días.
Orgullo venezolano: a sus 94 años, María Teresa Párima recibe el mayor honor mundial de la enfermería
-
La Lupa2 días.
El fantasma de Evo Morales ya no asusta a nadie en Bolivia
-
Sucesos2 días.
Autoridades ya han recuperado 12 cuerpos tras inundación en una mina de El Callao
-
Economía2 días.
Petrobras obtiene licencia para perforar pozo exploratorio en aguas profundas del Amazonas
-
Tecnología2 días.
Falla mundial en Amazon Web Services afectó a Snapchat, PlayStation y otros servicios en línea
-
Sucesos2 días.
Conductor de autobús provocó la muerte de una persona en Lara: será imputado por el MP
-
Vitrina2 días.
Hija de Michael Jackson inicia batalla legal contra los encargados del patrimonio del 'Rey del Pop'