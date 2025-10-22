Vecinos hallaron el cuerpo mutilado de un adulto mayor en Aragua

Caracas/Foto: Archivo.- El cuerpo mutilado de un adulto mayor identificado como Ramón Alirio Sandio Mora, de 68 años, fue hallado por vecinos la mañana del sábado 18 de octubre en el sector Nicolás Maduro de la comunidad Las Vegas, municipio Libertador del estado Aragua.

Según El Aragüeño, el hallazgo se llevó a cabo, en concreto, en la calle Monagas, parcela 126, cuando locales que transitaban por la zona lo avistaron y luego alertaron a las autoridades.

Trascendió que el occiso presentaba signos de extrema violación, además de haber sido mutilado. En detalle, le amputaron las dos manos, un pie y su pene. Asimismo, en la cabeza tenía importantes daños que parecían responder a golpes con un objeto contundente.

Funcionarios de la policía acudieron al sitio, mientras efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos al departamento de criminalística, iniciaron las primeras diligencias, asegurando posibles evidencias.

Luego, llevaron el cuerpo del adulto mayor al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para su autopsia.

Se desconoce el motivo del asesinato, pero las autoridades teorizan que se podría tratar de una venganza o un ajuste de cuentas, debido a la brutalidad con la que actuaron los victimarios.







