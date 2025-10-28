Mundo
Venezolano muere tiroteado en Perú solo tres días después de haber llegado al país
Se presume que sea un ajuste de cuentas
Caracas/Foto: Archivo.- Un venezolano murió tiroteado la madrugada del 25 de octubre en el cruce de la avenida Canta Callao con la calle Dos de Octubre, en el distrito de Los Olivos, Perú, tras solo tres días de haber ingresado al país.
Lea también: Más del 88,2% de los migrantes venezolanos planea quedarse en Colombia, según el DANE
De acuerdo con La República, testigos narraron que el criollo, quien fotografiaba fachadas de viviendas, fue emboscado por dos hombres en una moto. Estos le dispararon y luego huyeron tras el crimen.
Vecinos de la zona alertaron a emergencias para que atendieran a la víctima. Pese a eso, cuando los paramédicos arribaron al sitio, solo pudieron confirmar que el venezolano ya había fallecido.
Según información preliminar de la Policía Nacional, el hombre entró a Perú tres días antes del homicidio. En el registro del teléfono del fallecido, los agentes encontraron imágenes de diversas viviendas del área.
Las autoridades continúan con las diligencias para establecer quiénes son los responsables y determinar las circunstancias del tiroteo. Se presume que sea un ajuste de cuentas, al tiempo que los residentes expresaron su preocupación por los constantes hechos violentos en la zona.
