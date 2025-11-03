Venezolanos encabezan solicitudes de asilo en países de la OCDE

Caracas / Foto: Archivo.- Venezuela se mantiene como el principal país de origen de solicitantes de asilo dentro de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe Perspectivas de la Migración Internacional 2025, publicado este lunes.

El documento revela que los venezolanos lideraron las solicitudes de refugio en el bloque en 2024, con 250.000 peticiones, seguidos por los colombianos (160.000), los sirios (150.000) y los afganos (100.000).

Más del 60% de las solicitudes registradas en España provinieron de ciudadanos venezolanos y colombianos, mientras que Estados Unidos se consolidó como el principal destino para los solicitantes de América Latina. En total, la OCDE registró más de 3,1 millones de nuevas solicitudes de asilo durante 2024, un aumento del 13% respecto al año anterior.

Colombia, el principal país receptor de migrantes venezolanos

El estudio también detalla que Colombia continúa siendo el principal país receptor de migrantes venezolanos, con más de 3,1 millones de personas residiendo en su territorio. En 2024, el gobierno colombiano emitió más de 53 mil tarjetas de identidad extranjeras, de las cuales el 20% correspondió a venezolanos. Además, implementó nuevas medidas de regularización, entre ellas una Visa de Visitante Especial para nacionales venezolanos sin otra ciudadanía y la extensión del reconocimiento de pasaportes vencidos por diez años.

Paralelamente, se registró un aumento extraordinario en el número de venezolanos que obtuvieron la ciudadanía de un país de la OCDE. En 2023, 47,000 venezolanos fueron naturalizados, lo que representa un incremento del 78% respecto al año anterior, el ascenso más pronunciado entre las veinte nacionalidades principales.

Este notable crecimiento fue impulsado fundamentalmente por España, país que concedió su nacionalidad a 30,000 venezolanos. La magnitud de estas cifras consolida a Venezuela como un actor central en las dinámicas de migración humanitaria y de integración permanente dentro del espacio de la OCDE.

Estas políticas, sumadas al Estatuto Temporal de Protección a la Migración Venezolana, buscan facilitar el acceso al empleo, la educación y los servicios de salud. Según el informe, más de 540 mil venezolanos responsables de menores obtuvieron permisos especiales de residencia en 2024, como parte de un esfuerzo por integrar a familias enteras al sistema legal y económico colombiano.

El documento de la OCDE subraya que las dificultades para renovar pasaportes, la situación humanitaria y la falta de estabilidad política siguen siendo los principales factores que impulsan la migración venezolana en la región y hacia los países miembros del organismo.











