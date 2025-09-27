Venezolanos lideran solicitudes de residencia en Curazao

Caracas / Archivo.- Los venezolanos se posicionan como la nacionalidad latinoamericana con mayor número de peticiones de permiso de estadía en Curazao durante los últimos cinco años, según un informe del Ministerio de Justicia de la isla caribeña.

Lea también: Exjefe de Migración de México pide disculpas por el incendio que dejó 40 extranjeros muertos en 2023

Los datos oficiales, difundidos por el titular de dicha cartera, Shalten Hato, revelan que, entre enero de 2020 y agosto de 2025, los venezolanos presentaron 9.679 solicitudes, ubicándose solo por detrás de los ciudadanos holandeses, quienes encabezan la lista con 14.905 peticiones.

Los datos, presentados en un informe gráfico, muestran que los colombianos ocupan un tercer lugar con 9.225 solicitudes, conformando también un grupo de peso en el panorama migratorio de la isla.

El informe destaca una notable diferencia en la tendencia temporal de las solicitudes. Mientras que las presentadas por ciudadanos holandeses experimentaron un pico pronunciado entre los años 2022 y 2024, las de origen venezolano se han mantenido en un nivel consistentemente alto cada año.

Este flujo sostenido de solicitudes venezolanas refleja la continuidad de la migración desde Venezuela hacia Curazao, consolidando a esta comunidad como una de las más significativas en los procesos de regularización en la isla. La posición de los holandeses, aunque con un repunte temporal, refuerza los lazos migratorios dentro del Reino de los Países Bajos, sujetos a normativas laborales específicas.

Advertisement

El ministerio destacó una diferencia notable en las tendencias: mientras las solicitudes de holandeses experimentaron un pico significativo entre 2022 y 2024, las de origen venezolano se han mantenido "constantemente altas" de manera anual, reflejando un flujo migratorio sostenido.

La creciente presencia venezolana en la isla queda en evidencia con las cifras del Buró Central de Estadísticas de Curazao (CBS). La población oficial registrada de nacionalidad venezolana asciende a 4.265 personas. Esta comunidad ha incrementado su proporción dentro de la población total de Curazao, que es de aproximadamente 155.800 habitantes, pasando de representar el 1,1% en 2011 al 2,7% en 2023.







