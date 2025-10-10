Connect with us

Mundo

Venezuela afirma ante la ONU que la paz de la región "está en grave peligro"

Foto del avatar

Publicado

1 hora.

/

Caracas. El Gobierno de Venezuela aseguró este viernes que la paz de la región "está en grave peligro" como consecuencia de las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe.

Más información, en breve...





Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias