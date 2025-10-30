Venezuela aumentó en 156 % la producción carbonífera, según el Ministerio de Minería

Caracas / Foto: Archivo.- El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, anunció el miércoles que la producción de carbón en Venezuela se ha incrementado en más de 156 % en comparación con el año pasado, gracias al impulso de "nuevas estrategias productivas y de gestión aplicadas en la estatal Carbozulia".

El dato fue ofrecido durante la inauguración del Primer Congreso Internacional del Carbón 2025, llevado a cabo en Maracaibo, estado Zulia, donde Silva destacó que este repunte representa “una señal clara de recuperación y compromiso de la clase trabajadora con el desarrollo nacional”.

“Estamos viendo resultados concretos del nuevo modelo de gestión que se viene forjando desde el legado del comandante Chávez y que continúa el presidente Nicolás Maduro. Hoy la clase trabajadora dirige el destino de la empresa”, afirmó el ministro.

El encuentro contó con la participación del gobernador del Zulia, Luis Caldera; el viceministro y presidente de Carbozulia, Luis Pérez; el alcalde Giancarlo Di Martino; el presidente de la Corporación Venezolana de Minería, Rodolfo Marco Torres, y representantes diplomáticos y regionales.

Plan Nacional de Reforestación

Silva también subrayó que el sector minero avanza hacia un modelo sustentable, alineado con el Plan Nacional de Reforestación, que busca recuperar más de 8.000 hectáreas en una primera etapa, con la meta de alcanzar 50.000 hectáreas reforestadas a nivel nacional, priorizando al estado Zulia.

Advertisement

“La primera instrucción es realizar una minería ecológica. Queremos un desarrollo que respete el medio ambiente y asegure un futuro sostenible”, precisó el ministro.

El evento incluyó un ciclo de conferencias sobre los retos y perspectivas del carbón en Venezuela, la viabilidad del desarrollo carboquímico y las oportunidades ambientales del sector.

Entre los ponentes destacaron el viceministro Alejandro Martínez, la ingeniera química Suher Yabroudi y el geólogo Eligio González, quienes abordaron temas vinculados a la innovación tecnológica y la gestión ambiental en la industria carbonífera.









