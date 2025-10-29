Venezuela celebra "victoria de Cuba en la ONU contra el bloqueo estadounidense"

Caracas / Foto: Archivo.- El gobierno de Venezuela celebró este miércoles lo que denominó una "contundente victoria" del pueblo cubano en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), tras la aprobación —por trigésima tercera vez consecutiva desde 1992— de una resolución que exige el fin inmediato del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla.

En un comunicado, el Ejecutivo venezolano felicitó al “heroico pueblo” de Cuba, al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al general de Ejército Raúl Castro Ruz, destacando que el resultado de la votación “demuestra que la maquinaria de chantaje y presión de Washington no pudo vencer la conciencia global”.

La Cancillería afirmó que el bloqueo constituye “una agresión imperial destinada a rendir a un pueblo libre” y que la decisión de la ONU representa “una victoria de la dignidad, la soberanía y el derecho internacional”.

El gobierno de Nicolás Maduro subrayó que este pronunciamiento de la comunidad internacional refleja el avance de un “mundo multicéntrico y pluripolar que rechaza la prepotencia imperial”. Además, sostuvo que el “prestigio moral de Cuba se eleva una vez más ante el mundo”, al servir como inspiración para los pueblos que resisten medidas coercitivas unilaterales.

Finalmente, Venezuela reiteró su exigencia de un “levantamiento inmediato, total e incondicional del bloqueo”, así como el cese de todas las sanciones y “listas unilaterales ilegales”. Caracas reafirmó su respaldo inquebrantable a La Habana y aseguró que “siempre acompañará a la patria de Martí y Fidel”, en continuidad con el legado del expresidente Hugo Chávez.

Sobre la resolución

La resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Los países que votaron en contra fueron Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania, mientras que Albania, Costa Rica, Ecuador, Lituania, Polonia y Marruecos, entre otros, se abstuvieron.

La votación mostró una ligera variación respecto al año anterior, cuando la resolución recibió 187 votos a favor, solo dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia).

El embargo estadounidense contra Cuba comenzó en 1960 y se ha ido endureciendo con el tiempo, especialmente tras la promulgación de la Ley Helms-Burton en 1996, que extendió sus efectos a terceros países.

Desde 1992, la Asamblea General ha pedido anualmente su levantamiento, argumentando que viola la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

El documento también solicita al Secretario General que prepare un informe sobre el cumplimiento de esta resolución, el cual será presentado en el próximo período de sesiones del máximo órgano deliberativo de la ONU.

Aunque la resolución no es vinculante, constituye un contundente respaldo diplomático a Cuba y una muestra del aislamiento internacional de la política estadounidense hacia la isla.







