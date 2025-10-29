País
Venezuela celebra "victoria de Cuba en la ONU contra el bloqueo estadounidense"
El Ejecutivo venezolano felicitó al “heroico pueblo” de Cuba, al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al general de Ejército Raúl Castro Ruz, destacando que el resultado de la votación “demuestra que la maquinaria de chantaje y presión de Washington no pudo vencer la conciencia global”
Caracas / Foto: Archivo.- El gobierno de Venezuela celebró este miércoles lo que denominó una "contundente victoria" del pueblo cubano en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), tras la aprobación —por trigésima tercera vez consecutiva desde 1992— de una resolución que exige el fin inmediato del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla.
Lea también: FANB destruye campamentos Tancol en Amazonas y neutraliza aeronave del narcotráfico en Apure
En un comunicado, el Ejecutivo venezolano felicitó al “heroico pueblo” de Cuba, al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al general de Ejército Raúl Castro Ruz, destacando que el resultado de la votación “demuestra que la maquinaria de chantaje y presión de Washington no pudo vencer la conciencia global”.
La Cancillería afirmó que el bloqueo constituye “una agresión imperial destinada a rendir a un pueblo libre” y que la decisión de la ONU representa “una victoria de la dignidad, la soberanía y el derecho internacional”.
El gobierno de Nicolás Maduro subrayó que este pronunciamiento de la comunidad internacional refleja el avance de un “mundo multicéntrico y pluripolar que rechaza la prepotencia imperial”. Además, sostuvo que el “prestigio moral de Cuba se eleva una vez más ante el mundo”, al servir como inspiración para los pueblos que resisten medidas coercitivas unilaterales.
Finalmente, Venezuela reiteró su exigencia de un “levantamiento inmediato, total e incondicional del bloqueo”, así como el cese de todas las sanciones y “listas unilaterales ilegales”. Caracas reafirmó su respaldo inquebrantable a La Habana y aseguró que “siempre acompañará a la patria de Martí y Fidel”, en continuidad con el legado del expresidente Hugo Chávez.
Sobre la resolución
La resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. Los países que votaron en contra fueron Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania, mientras que Albania, Costa Rica, Ecuador, Lituania, Polonia y Marruecos, entre otros, se abstuvieron.
La votación mostró una ligera variación respecto al año anterior, cuando la resolución recibió 187 votos a favor, solo dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia).
El embargo estadounidense contra Cuba comenzó en 1960 y se ha ido endureciendo con el tiempo, especialmente tras la promulgación de la Ley Helms-Burton en 1996, que extendió sus efectos a terceros países.
Desde 1992, la Asamblea General ha pedido anualmente su levantamiento, argumentando que viola la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
El documento también solicita al Secretario General que prepare un informe sobre el cumplimiento de esta resolución, el cual será presentado en el próximo período de sesiones del máximo órgano deliberativo de la ONU.
Aunque la resolución no es vinculante, constituye un contundente respaldo diplomático a Cuba y una muestra del aislamiento internacional de la política estadounidense hacia la isla.
Cabello: “Quien se enrola en un ejército enemigo renuncia tácitamente a su nacionalidad”
EE. UU. ataca otra embarcación en el Pacífico: cuatro “narcoterroristas” mueren
Maduro pidió al TSJ revocar la nacionalidad a quienes "se sumen" a una invasión extranjera en Venezuela
Maduro asegura que la FANB interceptó dos aeronaves vinculadas al narcotráfico
Vente Venezuela denuncia la “desaparición” de dos encargados de la casa de la madre de MCM
Björn Andrésen, el icónico Tadzio de Muerte en Venecia, falleció a los 70 años
Río de Janeiro: gobernador califica de “éxito” operación policial más letal de la historia de la ciudad
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
"Back to the basics": la revolución Trump llegó a los militares de Estados Unidos
Trinidad y Tobago afirma que cooperación con EE. UU. busca combatir la "delincuencia transnacional"
Ministerio de Hidrocarburos propone a Maduro suspender acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago
Dominica, Barbados y el Gran Caribe se ofrecen como intermediarios entre Estados Unidos y Venezuela
Cabello asegura que maniobras militares de EE. UU. en Trinidad y Tobago son una “provocación directa” a Venezuela
Leopoldo López dice que el intento de Maduro de despojarlo de la nacionalidad es “inconstitucional"
Tendencias
-
Mundo16 horas.
EE. UU. reitera que los carteles de droga son “narcoterroristas” y los compara con Al Qaeda
-
La Lupa2 días.
Carros BAIC ya están en el mercado venezolano y tienen financiamiento: te contamos todos los detalles
-
Sucesos2 días.
Filtró videos íntimos de su pareja tras descubrir que le era infiel: Cicpc la detuvo en Portuguesa
-
Economía2 días.
Exportaciones venezolanas a Colombia caen 16,9 % en los primeros ocho meses de 2025
-
Economía2 días.
PayPal se une a OpenAI para hacer de ChatGPT un mercado virtual: sepa los detalles
-
Mundo2 días.
Más del 88,2% de los migrantes venezolanos planea quedarse en Colombia, según el DANE
-
Sucesos2 días.
Detenido en el Zulia por abusar de una adolescente e intentar ahorcarla
-
Economía1 día.
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.654,87 puntos este 28 de octubre