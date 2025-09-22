Deportes
Venezuela conquistó por primera vez el Sudamericano de Voleibol Sub-17
La selección criolla protagonizó una hazaña histórica al imponerse sobre Brasil, vigente bicampeona y favorita al título regional
Caracas / Foto: Mippci.- La selección nacional femenina de voleibol sub-17 escribió una página dorada en la historia deportiva del país al vencer 3-0 a Brasil en la final del Campeonato Suramericano, disputado en Lima, Perú.
Lea también: Yulimar Rojas reflexiona sobre su proceso de recuperación tras ganar bronce en Tokio: "Seguimos soñando"
Con este resultado, el combinado tricolor se consagró campeón por primera vez en la categoría y aseguró su clasificación al Mundial Sub-17, que se celebrará en Santiago de Chile del 5 al 15 de agosto de 2026.
Venezuela inició el torneo con una derrota 3-1 ante Argentina, campeona defensora, pero se repuso con victorias determinantes frente a Brasil (3-1), Colombia (3-0) y Chile (3-1), lo que le permitió alcanzar las semifinales, asegurar el boleto mundialista y finalmente llegar al partido por el oro. En la final, el sexteto criollo volvió a imponerse con autoridad sobre la poderosa selección brasileña, tricampeona en potencia, con parciales de 25-22, 25-14 y 25-22.
La gran figura fue Yalesca Colina, quien se llevó los premios de Mejor Atacante y Jugadora Más Valiosa (MVP) del torneo. También fueron reconocidas Andrea Páez como Mejor Armadora y Victoria Sanoja como Mejor Central, consolidando el excelente desempeño colectivo de las venezolanas.
“Es una gran emoción haber ganado esta competencia. Trabajamos mucho para esto y este título es para toda Venezuela y nuestras familias que siempre nos apoyan”, expresó Colina tras recibir sus galardones.
El ministro del Deporte, Franklin Cardillo, felicitó a la selección y resaltó que este triunfo es reflejo del esfuerzo y la planificación:
“Esta medalla de oro y la clasificación al Mundial son producto del trabajo que hemos venido haciendo junto a la Federación Venezolana de Voleibol. Estamos viendo cómo este deporte renace con fuerza, tanto en la rama femenina como en la masculina”.
Caracas rechaza informe de la Misión de la ONU y lo tilda de “parodia política”
¿Se enfrían los vientos de guerra?
Misión de Determinación de Hechos de la ONU critica situación de "presos políticos" en Venezuela tras elecciones del 28-J
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
Venezuela conquistó por primera vez el Sudamericano de Voleibol Sub-17
República Dominicana incauta parte de la droga de la lancha que recientemente atacó EE. UU.
VP denuncia la “desaparición” de la madre de un capitán preso desde hace cinco años
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
¿Trump recibió carta de Maduro? Esto respondió el presidente estadounidense
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
Colapso de vivienda en Caracas deja un muerto y cuatro heridos
Tribunal de EE. UU. respalda oferta de filial de Elliott por matriz de Citgo, según Reuters
El fondo multimillonario que adquirirá Citgo tiene acciones incluso en Pepsi Cola
“Los sorprendidos serán ellos”: Diosdado Cabello dota y refuerza a los Cuadrantes de Paz
Tendencias
-
País2 días.
Reuters: Maduro propone entablar "conversaciones directas" en carta enviada a Trump
-
Mundo22 horas.
¿Trump recibió carta de Maduro? Esto respondió el presidente estadounidense
-
La Lupa4 horas.
A propósito del USDT: Stablecoins, una alternativa ante la falta de dólares en Venezuela
-
Vitrina2 días.
Actor de “Grey’s Anatomy” y “Charlie’s Angels” falleció en un accidente automovilístico
-
Economía2 días.
IVSS anunció la fecha de pago de la pensión del mes de octubre
-
País2 días.
Fiscalía exigió a la ONU investigar ataques de EE. UU. contra embarcaciones en el Caribe
-
Mundo2 días.
EE. UU. dice que 17 "narcoterroristas" han muerto en ataques contra embarcaciones en el Caribe
-
País2 días.
Caravana de la FANB recorrió Caracas durante jornada de adiestramiento en las comunidades