Venezuela conquistó por primera vez el Sudamericano de Voleibol Sub-17

Caracas / Foto: Mippci.- La selección nacional femenina de voleibol sub-17 escribió una página dorada en la historia deportiva del país al vencer 3-0 a Brasil en la final del Campeonato Suramericano, disputado en Lima, Perú.

Con este resultado, el combinado tricolor se consagró campeón por primera vez en la categoría y aseguró su clasificación al Mundial Sub-17, que se celebrará en Santiago de Chile del 5 al 15 de agosto de 2026.

Venezuela inició el torneo con una derrota 3-1 ante Argentina, campeona defensora, pero se repuso con victorias determinantes frente a Brasil (3-1), Colombia (3-0) y Chile (3-1), lo que le permitió alcanzar las semifinales, asegurar el boleto mundialista y finalmente llegar al partido por el oro. En la final, el sexteto criollo volvió a imponerse con autoridad sobre la poderosa selección brasileña, tricampeona en potencia, con parciales de 25-22, 25-14 y 25-22.

La gran figura fue Yalesca Colina, quien se llevó los premios de Mejor Atacante y Jugadora Más Valiosa (MVP) del torneo. También fueron reconocidas Andrea Páez como Mejor Armadora y Victoria Sanoja como Mejor Central, consolidando el excelente desempeño colectivo de las venezolanas.

“Es una gran emoción haber ganado esta competencia. Trabajamos mucho para esto y este título es para toda Venezuela y nuestras familias que siempre nos apoyan”, expresó Colina tras recibir sus galardones.

El ministro del Deporte, Franklin Cardillo, felicitó a la selección y resaltó que este triunfo es reflejo del esfuerzo y la planificación:

“Esta medalla de oro y la clasificación al Mundial son producto del trabajo que hemos venido haciendo junto a la Federación Venezolana de Voleibol. Estamos viendo cómo este deporte renace con fuerza, tanto en la rama femenina como en la masculina”.