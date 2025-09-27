Venezuela denuncia en la ONU una “amenaza militar ilegal e inmoral" en su contra

Caracas / Foto: Archivo.- El canciller venezolano, Yván Gil, denunció la noche del viernes en la Asamblea General de la ONU que Venezuela ha sido víctima de una “agresión militar e inmoral” impulsada principalmente por Estados Unidos.

Señaló que las "medidas coercitivas, las conspiraciones y los intentos de desestabilización buscan apoderarse de los recursos naturales del país y frenar el proyecto político iniciado por Hugo Chávez y continuado por el presidente Nicolás Maduro".

“El mundo sabe de las incontables agresiones contra Venezuela, desde las sanciones criminales contra nuestra industria petrolera hasta incursiones mercenarias y ataques económicos. Incluso intentaron un magnicidio con drones”, afirmó Gil.

Además, responsabilizó a Washington de "financiar golpes de Estado y conspiraciones en las últimas décadas".

El representante venezolano calificó estas acciones como un "ataque directo a la soberanía nacional" y aseguró que, pese a las presiones externas, “la solidaridad abrumadora de los gobiernos y los pueblos del mundo respalda el derecho de Venezuela a la paz y a su democracia".

En su discurso, Gil también hizo un repaso histórico de lo que describió como una "larga lucha contra la dominación extranjera". Recordó que desde la llegada de los colonizadores europeos, pasando por el exterminio de millones de habitantes originarios, hasta los bloqueos navales en el Caribe en el siglo XX y el derrocamiento de gobiernos nacionalistas, "Venezuela ha sido objeto de intentos de sometimiento".

El canciller subrayó que el pueblo venezolano "logró consolidar un proyecto soberano a finales del siglo XX con la llegada de Chávez al poder en 1999", un liderazgo que —según dijo— "recuperó el control nacional sobre el petróleo y fortaleció la OPEP como instrumento de seguridad energética mundial".

Gil sostuvo que tras la muerte de Chávez, "los ataques contra Venezuela se intensificaron con más de mil sanciones que han golpeado la economía y los sectores productivos", y denunció que esas medidas "constituyen una forma de guerra económica".

“A lo largo de cinco siglos hemos resistido, y hoy seguimos de pie en defensa de la igualdad, la justicia y la libertad”, enfatizó.

Posturas de países de la ONU sobre Venezuela

En la más plenaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, varios mandatarios de la región expresaron posturas encontradas en torno a la situación de Venezuela y los hechos ocurridos en el Caribe.

El presidente de Guyana, Irfaan Alí, advirtió que las acciones de Venezuela en el Esequibo representan “una amenaza” y reiteró que el caso está en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Señaló que Caracas viola “flagrantemente” el derecho internacional al persistir con amenazas de anexión y subrayó que el derecho de su nación al territorio “no es negociable”.

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, denunció lo que calificó como una “desaparición forzada” del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. Exigió su liberación “inmediata” y llamó a la comunidad internacional a respaldar el reclamo, acusando al gobierno de Nicolás Maduro de violar principios básicos del derecho internacional.

Desde Colombia, Gustavo Petro pidió abrir un proceso penal contra funcionarios de Estados Unidos, incluido Donald Trump, por la muerte de migrantes en el mar Caribe durante operaciones militares. Según el mandatario, los jóvenes asesinados “no eran narcotraficantes ni terroristas”, sino caribeños que huían de la pobreza, y denunció que el ataque con misiles constituyó un crimen.

En contraste, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abogó por mantener el Caribe y América Latina como una “zona de paz”. Cuestionó el uso de fuerza letal en operaciones marítimas por parte de Estados Unidos y advirtió sobre las "consecuencias humanitarias de intervenciones extranjeras".

Al referirse directamente a Venezuela, enfatizó que “el camino al diálogo no se le debe cerrar” y defendió la "cooperación internacional como vía más efectiva para enfrentar el narcotráfico".