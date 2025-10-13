Venezuela exige "enjuiciar a los responsables de los crímenes en Gaza" tras el anuncio de Trump del "fin de la guerra"

Caracas / Foto: Archivo.- Venezuela expresó este lunes su respaldo al pueblo palestino y exhortó a la comunidad internacional a mantener la movilización global “hasta alcanzar una paz justa, duradera y fundada en la verdad”, tras la liberación de los últimos rehenes israelíes y el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el “fin de la guerra” en Gaza.

En un comunicado, Caracas celebró los avances en las negociaciones entre Hamás, las autoridades palestinas e Israel, mediadas por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, pero advirtió que “la paz verdadera solo podrá lograrse mediante la aplicación de la justicia internacional”.

“Debe investigarse y enjuiciarse a los criminales de guerra y violadores de derechos humanos responsables de los crímenes cometidos contra el pueblo palestino”, señala el texto difundido por la Cancillería venezolana.

El Gobierno venezolano también manifestó que la "destrucción casi total de la Franja de Gaza, donde más de 65.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, perdieron la vida, fue consecuencia de bombardeos criminales de las fuerzas ocupantes sionistas”, en lo que calificó como “una violación flagrante del derecho internacional humanitario”..

Venezuela insistió en que deben cumplirse “plenamente los mandatos de la legalidad internacional”, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que exigen la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados desde 1967 y la creación del Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital.

El texto oficial subraya que la movilización mundial de los pueblos, junto a la presión política y diplomática global —incluyendo a los países árabes y musulmanes—, ha sido "clave" para abrir el camino hacia el reciente alto el fuego. “Dicha movilización debe continuar hasta alcanzar una paz justa para Palestina”, enfatiza el documento.

El pronunciamiento de Venezuela se produce pocas horas después de que Hamás entregara a Israel los últimos 20 rehenes con vida, como parte de un acuerdo de alto el fuego mediado por Trump que, según el mandatario, dio por "terminados" dos años de guerra en Gaza.

La tregua sellada en Egipto contempla la liberación simultánea de prisioneros palestinos y la creación de un Consejo de Paz Internacional encargado de la reconstrucción del enclave, devastado por los bombardeos israelíes desde octubre de 2023.

Más de 67.000 palestinos murieron durante el conflicto, según cifras locales, y 2,2 millones de personas quedaron sin hogar, mientras líderes mundiales evalúan en Egipto los próximos pasos para garantizar una paz estable y definir el futuro político de Gaza.

En desarrollo...