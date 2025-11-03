Venezuela gana medalla de oro en competencia de robótica junto a Panamá, México y Camerún

Caracas.- Venezuela obtuvo una medalla de oro en la competencia mundial de robótica FIRST Global Challenge 2025, celebrada en la ciudad de Panamá, al formar parte de una alianza junto a los equipos de Panamá, México y Camerún.

El grupo, autodenominado “la fuerza latina”, se destacó en el desafío internacional “Eco Equilibrium” (Equilibrio Ecológico), que reunió a estudiantes de secundaria de 191 países para promover la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad.

El reto consistió en diseñar robots capaces de restaurar hábitats naturales, proteger especies vulnerables y mantener el equilibrio ecológico en un entorno simulado.

La competencia, considerada una de las más importantes del mundo en robótica educativa, busca fomentar habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y el trabajo colaborativo entre jóvenes de distintas naciones.

El segundo lugar fue alcanzado por la alianza de Serbia, Lituania, Malta y Kenia, mientras que el bronce lo obtuvo el equipo integrado por Kazajistán, Aruba, Bolivia y Jamaica.

Durante la ceremonia de clausura, los organizadores resaltaron el espíritu de unidad y creatividad de los participantes. “Una victoria compartida que demuestra que la colaboración, la creatividad y la pasión por la ciencia no tienen fronteras. ¡Felicidades a todos los equipos por inspirar al mundo con su talento y espíritu innovador!", señaló la fundación FIRST Global en su cuenta de Instagram.