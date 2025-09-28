Venezuela ganó el Campeonato Panamericano de Béisbol Femenino y aseguró su pase al Mundial 2026

Caracas / Foto: WBSC.- Venezuela se consagró campeona del Campeonato Panamericano de Béisbol Femenino tras derrotar a México 9-8 en la final disputada en La Guaira.

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) indicó que con este triunfo el equipo aseguró uno de los cuatro cupos continentales para la Copa Mundial de Béisbol Femenino 2026.

México y Cuba completan los otros dos puestos ya clasificados de las Américas, mientras que la WBSC Américas anunciará próximamente el proceso de clasificación para el cuarto equipo del continente.

En un emocionante encuentro, México llegó a tomar ventaja de 8-7 en la baja de la sexta entrada, pero la venezolana Gabriela García se embasó con un sencillo dentro del cuadro, permitiendo la reacción de su equipo.

Kimberly Caicedo conectó un sencillo productor para empatar el juego, y un error defensivo de México permitió que Venezuela asegurara la ventaja definitiva. Marlyn Yéndez cerró la séptima entrada con una actuación impecable, asegurando la victoria para las locales. Gabriela García terminó con dos carreras impulsadas y dos anotadas, mientras que Caicedo sumó tres imparables con dos carreras impulsadas.

Cuba, por su parte, venció 9-8 a Nicaragua y terminó en el tercer lugar del torneo. Adriana Carrazana lanzó 5.1 entradas desde el bullpen, permitiendo solo dos carreras limpias, mientras Jessica Herrera lideró la ofensiva cubana con cuatro carreras impulsadas.

Durante la fase inicial, Venezuela lideró invicta, seguida por Cuba, México, Nicaragua y Argentina. En las semifinales, México derrotó a Cuba 6-2 y Venezuela superó a Nicaragua 10-1, asegurando su presencia en la ronda de medallas y, con ello, la clasificación al Mundial.

Hasta el momento, el campeón europeo, Gran Bretaña, es el único equipo confirmado para la fase de grupos fuera de América. La Copa Asiática de Béisbol Femenino, que se celebrará del 26 de octubre al 3 de noviembre en Hangzhou, China, otorgará cuatro plazas más.

Oceanía clasificará a un equipo y la WBSC otorgará dos comodines, completando los 12 participantes de la Copa Mundial. La ciudad de Rockford, Estados Unidos, acogerá uno de los grupos del 22 al 26 de julio de 2026, mientras que el lugar y las fechas del segundo grupo se anunciarán próximamente.

Con este triunfo, Venezuela reafirma su liderazgo en el béisbol femenino continental y se prepara para buscar un destacado desempeño en la Copa Mundial WBSC 2026.