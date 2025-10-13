País
Venezuela niega “crisis humanitaria” de colombianos detenidos y los vincula a "paramilitares"
Rander Peña negó que exista una "crisis humanitaria" y aclaró que las personas procesadas por la justicia venezolana están “en su mayoría vinculadas a estructuras paramilitares que ingresaron al país con fines violentos”
Caracas / Foto: Archivo.- El vicecanciller de Venezuela para América Latina, Rander Peña, respondió la noche del domingo al comunicado de la Cancillería de Colombia sobre la supuesta “crisis humanitaria” de ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela, afirmando que “Venezuela es un Estado fuerte, que protege a sus ciudadanos y a la República frente a cualquier intento de desestabilización”.
Peña negó en su cuenta de Telegram que exista una "crisis humanitaria" y aclaró que las personas procesadas por la justicia venezolana están “en su mayoría vinculadas a estructuras paramilitares que ingresaron al país con fines violentos”, por lo que el Estado ha actuado con “la firmeza que exige la ley y el deber de preservar la paz”.
El diplomático venezolano también criticó la postura de su homólogo colombiano, Mauricio Jaramillo, y advirtió contra la llamada “diplomacia de micrófonos”, asegurando que presiones mediáticas no impedirán que Venezuela cumpla con su obligación de defender su soberanía. “Eso no es ‘crisis humanitaria’; es el Estado de Derecho actuando”, enfatizó.
Peña subrayó que Venezuela “no agrede, pero tampoco se deja agredir”, y afirmó que defender la República con firmeza no es una opción, sino “un deber histórico”.
Su declaración surge como respuesta al comunicado emitido por la Cancillería de Colombia, en el que se anunciaban gestiones desde el municipio de Villa del Rosario, incluyendo la creación de una mesa técnica para atender a al menos 40 colombianos privados de libertad en Venezuela y la difusión de un borrador de misión humanitaria para monitorear su situación.
Entre las medidas anunciadas, se incluyó la elaboración de un borrador de misión humanitaria, la creación de una mesa técnica de trabajo con participación de familiares, autoridades locales, representantes del Congreso y la Defensoría del Pueblo, y la búsqueda de contactos con medios de comunicación para difundir la situación de los detenidos.
Peña reiteró que Venezuela "no agrede, pero tampoco se deja agredir" y afirmó que defender la República con firmeza no es una opción, sino "un deber histórico", al tiempo que insistió en que el país continuará protegiendo su soberanía frente a cualquier intento de presión externa.
