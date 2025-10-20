Venezuela no es el centro del mundo ni ficha de intercambio

Caracas / Foto: Getty Images.- El mensaje de la tuitera Marina Ayala @MarinaAyala10 escrito el 30 de septiembre me dejó qué pensar. Ayala expresó en su trino que “Si bien es cierto que somos parte de una estrategia mundial muy complicada y hay que mirar más allá de la comarca, también es verdad que la comarca está perdida sin ideas ni estrategias claras”.

No entro en lo último acerca que la “comarca está perdida”, que ciertamente lo está, pero es por falta de arrojo de los sectores de centro que ceden al silencio de la polarización, principalmente por lo que leen en redes sociales, que a lo mejor los atemoriza y ceden al silencio o a “no buscar problemas”.

Luego de Julie Turkewitz hace tres domingos, el turno para ser destrozado en tuiter le tocó a César Miguel Rondón hace dos domingos por un mensaje zanahoria, pero bien planteado, en el que preguntó por los silencios que hay por la decisión de suspender antes de tiempo el TPS que beneficia a venezolanos. Cada uno lo interpretó a su gusto, pero un sector de la oposición lo tomó para sí. El pasado fin de semana tuiter no destrozó a nadie, todavía en la contentura por el Nobel a María Corina Machado. Pero ya tuiter regresará por los fueros. A alguien va a destrozar. Eso asusta al potencial centro político venezolano.

La “comarca está perdida”, ciertamente, pero por falta de brío político y civil del centro. Pero lo anterior es otro tema de análisis, que política interna. Hoy examino la primera parte del tuit de Marina, acerca que Venezuela es parte “de una estrategia mundial muy complicada”.

Marina tiene razón en la lógica general de su mensaje. El mundo registra cambios geopolíticos que no parece apuntan a un reacomodo en zonas de influencia como pensé hace unos meses. Pero si es, es algo como “zonas de influencia estáticas”.

Más bien, parece un mundo reactivo, que no termina de cuajar en sus relaciones de poder. Como un sismo. Las “placas tectónicas” del poder internacional no terminan de estabilizarse. Se estremecen de manera continua. Un mundo no de zonas de influencia sino de zonas para la contención de adversarios o espacio para los “like minded”, mientras potencias adoptan un estilo de “esperar y ver” principalmente hasta dónde llegan los EUA porque Trump dice muchas cosas, pero hace otras (o deja de hacerlas).

La anécdota de Xi que Trump contó hace unos meses puede mostrar el estado actual de la geopolítica: Según Trump, Xi le dijo que no invadirá a Taiwan mientras sea presidente de los EUA pero, agregó, “los chinos tenemos mucha paciencia”. Indiferencia (esperar y ver), contención, y paciencia caracterizan a la geopolítica de la segunda década del Siglo XXI. Volvamos, ahora, al tuit de Ayala con la vista puesta en Venezuela.

El conflicto con los EUA hay que entenderlo dentro del marco de una geopolítica, por supuesto. No voy a discrepar de Marina, pero lo que me puso a pensar de su mensaje es que, si bien hay una dinámica geopolítica, Venezuela no es un “bargain chip” ni el centro de la definición geopolítica mundial a pesar de sus reservas petroleras. No somos ni centro ni ficha. No somos Gaza ni Ucrania -y habría que ver el impacto estructural de estas dos guerras en la dinámica mundial- somos un conflicto que no tiene las dimensiones de los dos anteriores -ojalá no las tenga- y que su desarrollo no afecta al mundo de manera decisiva, a pesar de nuestro petróleo.

El mundo no depende hoy de forma total de las reservas petroleras de un país. No estamos en 1973. Hoy hay margen de maniobra energético, mayor responsabilidad política en este tema, aunque no parezca, que no significa que la energía no cuente, sino que su peso no es el mismo que durante el embargo de la OPEP de 1973.

Será duro para el gentilicio nacional, pero si desaparecemos con las “mayores reservas petroleras” incluidas, no ocurrirá un terremoto mundial. La sorpresa inicial en el planeta, la noticia, luego la metabolización en tuiter, para terminar en “business as usual”. La vida seguirá. El mundo es un lugar inelástico porque países y regiones tienen capacidades diversas que les dan un “leverage” en el tablero mundial. Ya no son solo los EUA o la UE, sino otros actores de diferente escala. Desde los siempre mencionados como China o Rusia o relativamente nuevos como la India.

Nuestro “leverage” como país debió ser una fuerte industria petrolera como la que Puntofijo dejó al chavismo en febrero de 1999. Este la acabó con su corrupción, irresponsabilidad, e ideología.

Así con otros asuntos como los servicios públicos. El servicio de agua en el sureste es un desastre. Desde mayo, empeora de manera notable. La incompetencia de Hidrocapital es total. No hay quien dé la cara y las alcaldías temen reclamar o preguntar. Seguramente por noticias como la condena a una persona que reclamó la escasez de gas doméstico y amenazó con una protesta. De acuerdo con las informaciones, la persona detenida en enero de 2025 fue condenada a 15 años de prisión el 17-10-25. La sociedad del miedo.

Pero donde hay miedo, no hay competencia ni capacidad. Fue lo que pasó con PDVSA y los servicios públicos en general. No tenemos sendas palancas las que serían parachoques a los ataques del gobierno de Trump. Ser de izquierda es ser competente, no gritar consignas de los años 60 ya desgastadas pero embutidos en finos trajes y talleres.

No tenemos ese “leverage” en PDVSA. Lo que le queda al gobierno y a la oposición Machado -que le disputa el poder- es ofrecer nuestras riquezas a modo de “una república en venta”. Es triste. Nuestra fuerza no es por productividad o capacidad -que la tuvimos frente a los EUA sin gritar consignas o humillar al Norte- sino por ofrecer materias primas envuelta en ruidosos discursos de la “soberanía” o de la “libertad”. Es triste haber llegado a este estado, pero la responsabilidad es la del chavismo. Con una PDVSA competente, el deseo de Trump de invadir no tuviera esa fuerza. La incompetencia y corrupción del chavismo coadyuvan en el plan del gobierno de Trump para atacar a Venezuela.

Tan es así en el caso de Maduro, que en una comparecencia a medios el 17 de octubre, a Trump le preguntaron si Maduro había ofrecido a su gobierno los recursos de Venezuela. El presidente norteamericano expresó que, “He has offered everything, you're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States”. Cuentas oficiales de los EE.UU se mofaron del mandatario venezolano con el FAFO. Es interesante este término porque ayuda a ver los motivos de Trump hacia el gobierno de Venezuela y hacia nuestro país en general.

FAFO es un “slang” de grupos de la ultraderecha -es una consigna de los Proud Boys y el famoso “Don’t Tread on Me”; aunque ahora es de uso amplio- que significa asumir las consecuencias de una decisión, pero tiene un dejo de disfrute por las consecuencias (el Schadenfreude). El gozo por el sufrimiento ajeno. El “llorarás/llorarás…./llorarás/como lo sufrí yo…” de Oscar D’Léon. Es un FAFO en la salsa. Trump disfruta ver a Maduro en apuros. Le cobra el discurso antinorteamericano del chavismo que en muchas ocasiones fue humillante, principalmente durante el gobierno de Chávez. El “Yankees de mierda” con el que Chávez se jactaba, nos sale muy caro a los venezolanos. Trump cobra la factura.

A lo mejor el problema de Trump no es el 28 de julio o lo narco -es la excusa- sino cobrarle a Maduro las burlas a los EUA. La manera en que lo hace es a lo Oscar D’León, “Llorarás sin nadie que te consuele/Así te darás de cuenta/Que sin embargo duele…”. Eso es FAFO.

También pudiera explicar el desconocimiento que Trump asegura tener sobre María Corina Machado. No parece creíble que no sepa quién es ¿Por qué dice no conocerla y la trata de “la persona que…”?

También le cobra a la líder de la oposición, no porque Machado sea culpable de algo. Le cobra ser venezolana. Puede explicar la dureza de los EUA hacia los venezolanos y el discurso del “Tren de Aragua”. Nos cobran los excesos verbales del chavismo. El Schadenfreude es vernos sufrir y gozar con ello para que paguemos los excesos verbales de los “habla fuerte” del chavismo los que, también, le ruegan y le ofrecen a Trump la “tierra de gracia”. Trump los ve rogar y disfruta que lo cortejen. A lo mejor por eso su política hacia Venezuela parece irracional. Lo que quiere es que suframos para pagar las ofensas del chavismo a los EUA, pero “justos por pecadores”. Por eso saber si atacará o no es un misterio. A lo mejor ve que Maduro se humilla lo suficiente y lo deja. El presidente (RP, 28 de julio) está en “not war, yes peace” sin la verborrea del pasado. A lo mejor no siente que se humilla, pierde la paciencia, y lo ataca.

Somos relevantes dentro de la nueva visión geopolítica de los EUA, pero no como lo pensaba hace un tiempo: una “nueva Doctrina Monroe” o el “destino manifiesto” de los EUA para con la región y, especialmente, con Venezuela por su gobierno que se proclama socialista (y de los “duros”).

Es una Doctrina Monroe extraña. Algo como una Doctrina Monroe pasiva. EUA ayuda a sus socios -como hizo con Argentina, al hacer un “bail” por 20 mil millones de dólares- pero no dice qué hacer a los demás países, aunque si presiona a naciones, lo hace público. Colombia puede ser el caso con su rifirrafe con los EUA.

Si bien simpatizo con Petro, su frívola, tonta, e irresponsable imprudencia -ese impulso de ser una suerte de “cantautor de la política”- lo puso en contra de los EUA innecesariamente, y el presidente de Colombia perdió fuerza y maniobra política de manera torpe. No es no decir lo que se piensa sino cómo y cuándo expresarlo.

Si Petro hubiera sido más hábil desde el punto de vista político -algunos señalan que este brollo con el Norte es porque Petro prepara el terreno para una jugada política interna (quedarse en el poder)- seguramente hoy sería para Venezuela lo que Qatar, Turquía, o Egipto son frente a Gaza, en cuanto a mediar con los EUA. De nuevo, no cuestiono que Petro tenga opiniones críticas -muy bueno- pero aquí sí entra la “ética de la responsabilidad”. Petro no está solo. Lo que dice o hace tiene efectos en terceros como Venezuela. Debe pensar en eso, no en un tuit “viral” para llamar la atención. Su irresponsabilidad afecta a Venezuela de manera negativa. En criollo, “no me ayudes compadre”.

De manera que definir si los EUA presionan a Colombia por la Doctrina Monroe o Colombia provoca al Norte, y el primero reacciona porque tiene su paranoia MAGA, es lo que hay que establecer.

En todo caso no es una Doctrina Monroe activa. Si lo es, en el caso venezolano, lo es principalmente porque el gobierno de Maduro no tiene una “respetabilidad autoritaria” porque nunca la buscó, la quiere, o no puede tenerla.

Está feliz con su estilo autoritario sabrosón de la “madre tierra”, rumbitas, inauguraciones pequeñas, el olvidado 1 x 10 del “buen gobierno”. No sé cómo Trump ve a Maduro, pero no lo observa como hace con otros autoritarios del mundo. Recientemente afirmó que el presidente Maduro (RP, del 28 de julio) no es “smart” (Trump está equivocado con respecto a Maduro, pero es otro análisis). Por ejemplo, Trump tiene una genuina admiración hacia Erdogan quien no comunica el estilo sabrosón de los autoritarismos caribeños que no parecen del agrado del presidente norteamericano.

En todo caso, el “destino manifiesto” de los EUA hoy es con su propia población. De aquí que se refuerce a su ejército. Es el “guardia” de la “norteamericanidad”. De una “esencia” que se expresa en un territorio y en una nacionalidad; “el conservatismo del suelo y la sangre” al parafrasear una frase de la revista Nueva Sociedad 318 (pág. 2).

Los militares de los EE.UU protegen esa esencia. Algo de lo anterior nos suena en América del Sur con nuestros militares. Los norteamericanos como que lo descubren en tiempos recientes. Tal vez en los 20 y 30 del Siglo XX ese esencialismo pudo estar en algunos militares del Norte. Un exponente durante esos años, el general Douglas MacArthur, un militar amigo de la represión en sus tiempos de joven oficial.

Como aseguró Trump en sus palabras a los generales y almirantes de los EUA el 30 de septiembre, “(…)The purposes of American military is not to protect anyone’s feelings. It’s to protect our republic, and it’s the republic that we dearly love. It’s to protect our country”.

Venezuela entró dentro de la nueva visión geopolítica del Norte. Durante el acto con los militares ya mencionado, Trump habló 4 veces de Venezuela en términos negativos, principalmente con el tema de la migración y de las drogas. Si Maduro tuviera un estilo Bukele ¿Entraría en la Doctrina Monroe? Pensaría que no. El punto no es el autoritarismo sino la ideología de Maduro.

El gran problema para el gobierno de Maduro es ese ¿Cómo hacer que los EUA lo acepte como lo que es y no como lo que los EUA quiere que sea (o buscaba), al preservar su ideología “ñángara en el poder”? El 6-10-25 el NYT reveló que Trump está frustrado porque Maduro no sale del poder y molesto porque desde el gobierno venezolano niegan la relación con el falso positivo del Cartel de los Soles.

Si la información del “Times” tiene base, el mandatario estadounidense deberá decidir qué hacer ¿Será a lo que Trump aludió cuando habló de una “nueva fase en tierra del combate contra los carteles”?

No será fácil para Trump esta “nueva fase”. Aunque los tiempos son otros, la idea de los EUA en guerra levantó el debate en ese país como se vio durante la discusión en el senado el 8-10-25 sobre una propuesta demócrata para observar el WPR de 1973, que perdió 48 a 51 votos. Es evidente que los norteamericanos no quieren que su país entre en guerra y sus soldados deban ir a combatir fuera de sus fronteras. El sentimiento que no quiere una guerra afuera es fuerte como lo sugieren estudios de opinión como los de YouGov, que he analizado en otros artículos para El Cooperante.

En redes sociales, norteamericanos señalan, por ejemplo, a propósito del debate acerca del WPR en el senado, que los EUA no puede resolver los problemas de Venezuela al precio de debilitar sus instituciones. Una que hoy está amenazada: los pesos y contrapesos entre los poderes. En este punto, el tema no es Maduro sino las instituciones de los EE.UU. lo que preocupa a los estadounidenses.

El conflicto Venezuela-EUA es entre los dos países. Entre ellos solamente. Ni Rusia ni China vendrán a salvar el gobierno en físico, con tropas, que es lo que algunos del mundo oficial pueden pensar o creer. Ni durante la Guerra de Corea (1950-1953) ni durante la Guerra Fría con el caso de la crisis de los misiles en 1962, China o la antigua URSS se comprometieron con tropas en el terreno en modo de guerra más allá de un límite geográfico como fue en Corea.

Ambos países dan apoyo -como se vio de Rusia, por ejemplo, en la sesión del Consejo de seguridad de la ONU del 10 de octubre, o el próximo foro empresarial Venezuela-Rusia a finales de este mes, que es una “protección indirecta” al gobierno de Maduro- y seguramente consejo político y militar al ejecutivo de Maduro como se nota en las diversas reuniones que sostienen altos funcionarios, principalmente con China, como la efectuada entre el embajador de ese país y la VP Delcy el 6-10-25. O Maduro al encontrarse con los embajadores de Rusia y China hace dos semanas.

En el caso del gobierno de Xi, probablemente el respaldo también sea con armas, como comunicadores especializados en el tema militar reportaron que hace China al enviar a nuestro país drones y UAV sofisticados.

Fuera del apoyo político y consejo militar, ni China ni Rusia pondrán “boots on the ground” por el gobierno de Maduro. La única manera que suceda -y, aun así, no lo veo- es que se dé un conflicto de China o Rusia con los EUA en otra parte del mundo. Es decir, Venezuela como epifenómeno de un conflicto global que lleve la medición de fuerzas a cualquier espacio mundial.

Una Guerra Fría que no está prevista, justamente porque no hay dos bloques ideológicos sino identitarios pero la identidad va en contra de un orden mundial así sea en bloques. Por ejemplo, si Trump envía Tomahawk a Ucrania -que ya no parece luego de la llamada de Trump a Putin- a lo mejor Rusia hace un despliegue militar en el Caribe o un barco de guerra ruso navegue a Cuba o a Venezuela. O se actualice la idea de la base militar rusa en Venezuela. El ejecutivo de Maduro no va a provocar a los EUA y un anuncio así -de suceder- lo arderá y el Norte contestará al gobierno venezolano, no con diplomacia. Lo que Maduro no quiere.

El ejecutivo venezolano reordena sus prioridades internacionales como dejó ver un comunicado de cancillería publicado el 13 de octubre. Anunció el cierre de las embajadas en Noruega y en Australia, y la apertura de representaciones en Burkina Fasso y en Zimbabue. Veamos lo que dice el comunicado del ejecutivo venezolano,

“Con esta decisión -la de abrir sendas embajadas en el continente africano, N.R- el gobierno bolivariano refuerza los lazos históricos con el continente africano y establece misiones diplomáticas residentes en dos naciones hermanas, socios estratégicos en la lucha anticolonial y resistencia frente a presiones hegemónicas(…)

“La República Bolivariana de Venezuela ratifica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial basado en la justicia, solidaridad, y la inclusión”.

El ejecutivo de Maduro define sus contornos: ratifica alejarse del mundo de las democracias liberales y se acerca lo que considera son “nuevos polos” pero iliberales y autoritarios principalmente para defenderse del “imperalismo de los EUA”, el adversario al que realmente teme.

El problema de hoy es la entropía que produce un orden mundial descentralizado, pero sin reglas. Un desorden mundial. Para un conflicto tipo Guerra Fría, se necesita un orden internacional.

En su texto “El Capitalismo de la fragmentación” (2023), Quinn Slodobian argumenta cómo “radicales promercado” apoyaron la fragmentación de la soberanía en pequeños territorios en los que el capital y la competencia son las fuerzas que impulsan la sociedad, diferente a los neoliberales originales que edificaron un orden global con instituciones, pero de corta duración.

La fragmentación consecuente de la soberanía produjo la explosión nacionalista que no hace posible una nueva Guerra Fría o un orden internacional con reglas sino unas ad hoc como sugiere el acuerdo de Gaza firmado el 13 de octubre.

No hay algo que cierre la fragmentación de la soberanía y la vuelta a lo nacional o hacia una estatidad (Oslak), sino que la dispersión nacional tiene vida propia. En parte, por eso la ONU no tiene capacidad para atender los retos globales. Fue diseñada para un orden no para una fragmentación de la soberanía que trae conflictos en el mundo.

El ejecutivo parece estar consciente de esta realidad. El presidente Maduro (RP, del 28 de julio) siempre cita una frase de Artigas “No debemos esperar nada de nadie solo de nosotros mismos” (aunque creo que la frase correcta es, “Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos”, aunque el sentido que le da Maduro es el correcto), que comunica conciencia que, al final, en el caso del gobierno venezolano, estará solo frente al gobierno de los EUA ¿De aquí la mediación de Qatar que informan medios de comunicación, que parece fracasó de acuerdo a informaciones?

Los venezolanos, también, estamos solos, como lo vivimos en la actualidad. Con nuestros problemas a cuestas ¿Contamos geopolíticamente como nación? No tanto. No somos el ombligo del mundo como creemos, tampoco una simple ficha. Contamos, sí, pero dentro de un juego de poder mundial, pero no somos los actores clave. Somos unos más. Más importante, somos nosotros con nuestros problemas junto a países interesados en nuestro conflicto, pero en función de sus intereses como Estados.

Nos toca a los venezolanos llevar y resolver nuestro conflicto con nuestra propia inteligencia dentro de un contexto internacional que todavía no define sus contornos ni lo que será como orden mundial. Parecía un Siglo XIX. Luego un Siglo XX, pero hoy no sabemos qué será. Luce algo como “múltiples bloques de influencia” tipo “dejar hacer, dejar pasar”, con sus entropías que es lo que está interrelacionado, no el equilibrio o una homeostasis que coadyuven a definir reglas internacionales aceptadas y estables.