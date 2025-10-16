Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU investigar “asesinatos” de EE. UU. en el Caribe 

Caracas / Foto: Archivo. — El representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, solicitó este jueves al Consejo de Seguridad que “investigue los asesinatos que viene perpetrando Estados Unidos” en el mar Caribe y determine su “carácter ilegal”.

En declaraciones a la prensa desde la sede de la ONU en Nueva York, Moncada anunció que entregó una carta al secretario general, António Guterres, así como al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador ruso Vassily Nebenzia, para abordar los ataques de la Administración de Donald Trump contra embarcaciones en aguas del Caribe, señaladas de estar vinculadas al narcotráfico.

Durante su intervención, el funcionario leyó fragmentos de la misiva en los que se refirió al reciente ataque a “una pequeña embarcación, en situación estacionaria en el mar Caribe, a pocas millas de las costas venezolanas”, que, según el presidente estadounidense Donald Trump, causó la muerte de seis personas. Moncada calificó este hecho como “una serie de ejecuciones extrajudiciales contra civiles”.

“Informaciones recientes, de dominio público, identificaron a dos humildes pescadores de nacionalidad trinitense entre las víctimas. Sus familiares afirman que los asesinados estaban ejerciendo labores de pesca”, señaló.

Enfatizó que “algunas de las víctimas han sido reconocidas por sus familiares y por sus gobiernos como nacionales de Colombia y Trinidad”, lo que demostraría que el despliegue militar estadounidense “afecta a toda la región” y “no es un tema exclusivamente venezolano”.

El representante venezolano en la ONU destacó que “los recientes ataques en el mar Caribe se producen en un punto de máxima tensión para la paz y la estabilidad de Venezuela”, luego de que Trump manifestara que estudia “lanzar ataques en tierra”.

Moncada también mencionó la autorización otorgada por el mandatario estadounidense a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para “llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela”, lo que, según el diplomático, le permitiría perpetrar “operaciones letales” en el país y operar en el Caribe.

“En América Latina y el Caribe, así como en otras regiones del mundo, es ampliamente conocido el expediente de la CIA en operaciones encubiertas destinadas a desestabilización, sabotajes, contrainsurgencia, planificación de golpes de Estado y magnicidios contra jefes de Estado y de Gobierno, con el fin de instalar sistemas políticos serviles a los intereses estadounidenses”, puntualizó.

Ante ello, demandó al Consejo de Seguridad de la ONU “investigar el conjunto de asesinatos que el Gobierno de EE. UU. viene perpetrando” en la región y “determinar su carácter ilegal”, así como confirmar “la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz en América Latina y el Caribe, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, la concentración de fuerzas militares, la retórica belicista contra Venezuela y las operaciones clandestinas de la CIA para cometer asesinatos políticos”.

Finalmente, solicitó un pronunciamiento que reafirme “el principio de respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela, como base indispensable para preservar la paz”.