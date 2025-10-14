Deportes
Venezuela será sede de la Conmebol "Liga Evolución Futsal Zona Norte" en noviembre
El certamen citará a Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, quienes se medirán en cinco días
Caracas/Foto: Cortesía.- La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este martes que será sede de la Conmebol Liga Evolución Futsal Zona Norte 2025, a desarrollarse entre el 12 y 16 de noviembre en el Poliedro de Caracas, permitiendo así al país ser anfitrión de un nuevo certamen internacional de fútbol sala.
En un comunicado, la FVF indicó que la cita reunirá a las selecciones sub‑20 y absolutas de Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, quienes se medirán en cinco días.
En detalle, la Liga Evolución Futsal Zona Norte contará con 20 partidos, 10 por categoría. Se disputarán cuatro compromisos al día en el Poliedro, que será escenario para que se den a conocer tanto jóvenes promesas como figuras consolidadas del futsal internacional.
"Entre los equipos participantes destaca Venezuela, como país anfitrión, que buscará brillar luego de haber alcanzado los cuartos de final en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2024 en Uzbekistán (su mejor actuación histórica)", resaltó la FVF.
Brasil, entre tanto, parte como favorito al ser el vigente campeón del mundo. Colombia, por su lado, cuenta con experiencia en mundiales; mientras las emergentes selecciones de Perú y Ecuador completarán el cuadro de contendientes.
La Liga de Evolución de Futsal es un torneo impulsado por la Dirección de Desarrollo de Conmebol, con el fin de fortalecer y proyectar el talento en el fútbol sala sudamericano. La edición Zona Norte se complementa con la Zona Sur, que tendrá lugar a finales de octubre en Luque, Paraguay. Allí participarán Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.
¿Cuál será el formato?
El formato de la competición será tipo liguilla, es decir, todos contra todos. Esto permitirá que cada selección dispute encuentros en las categorías sub‑20 y absoluta.
"La tabla de clasificación será acumulada, considerando el rendimiento conjunto de ambas categorías, y el país que sume más puntos al final del torneo será proclamado ganador de la Zona Norte. Adicionalmente, hasta dos jugadores sub‑20, a consideración del cuerpo técnico, podrán ser tomados en cuenta para integrar la selección absoluta en cada partido, lo que representa una valiosa oportunidad de proyección para los jóvenes talentos", explicó la FVF.
En 2023, Venezuela fue sede de la Conmebol Libertadores Futsal que se jugó en el Poliedro de Caracas. Ese mismo año, el país también albergó el Conmebol sub‑20 de Futsal en La Guaira.
