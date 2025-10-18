Venezuela terminó cuarta finalista en el Miss Grand Internacional: Filipinas se lleva la corona

Caracas/Foto: @missgrandvenezuela.- Nariman Battikha, representante de Venezuela en el Miss Grand Internacional, terminó como cuarta finalista en el concurso que concluyó este sábado y se llevó a cabo en Tailandia, consiguiendo así una destacada actuación en el certamen que se llevó la filipina Emma Tiglao.

Lea también: Greeicy rompe el silencio tras la detención de su padre por presunta tortura y secuestro

Al respecto, la organización del Miss Grand Venezuela recurrió a sus redes sociales para felicitar a Nari por su actuación.

"Felicidades a nuestra hermosa representante Nari Battikha por su excelente participación, quedando de cuarta finalista del Miss Grand Internacional", señalaron en una publicación en Instagram.

Según la organización, Battikha cerró una de sus intervenciones con un emotivo "te amo Venezuela".

De esta forma, conformó el top cinco final del Miss Grand Internacional que fue a manos de la periodista filipina Emma Tary Tiglao, quien en su discurso alzó la voz contra la corrupción en su país. Además, denunció la muerte de la reportera palestina Mariam Dagga, quien falleció en agosto en un ataque israelí sobre Gaza.

Advertisement

"Como periodista, me duele el corazón por mi país ahogado por la corrupción, por las vidas perdidas en los terremotos y tifones", expresó la comunicadora de 30 años, a la hora de dar un mensaje a favor de la paz y para detener las guerras.

El cuadro final quedó compuesto de la siguiente forma: Emma Tiglao, de Filipinas, ganadora; Sarunrat Puagpipat, primera finalista, de Tailandia; Aitana Jiménez, de España, segunda finalista; Faith Marí Porter, de Ghana, tercera finalista; y Nariman Battikha, de Venezuela, como cuarta finalista.

En total, el certamen reunió a 77 candidatas, que se presentaron en un desfile individual, tras el cual se anunciaron las 22 semifinalistas, quienes modelaron luego en traje de baño.

Posteriormente, el jurado seleccionó a las 10 finalistas, que desfilaron en vestido de gala y, por último, a las cinco aspirantes ya mencionadas.







