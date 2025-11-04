Marc Murtra confirma: Telefónica dejará de operar en Venezuela

Caracas / Foto: EFE.– La multinacional española Telefónica anunció este martes que completará su salida de los mercados latinoamericanos —donde aún mantiene operaciones en México, Chile y Venezuela— como parte de su nuevo plan estratégico 2026-2030. La compañía centrará su actividad en cuatro países considerados prioritarios: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

“Puedo confirmar que vamos a completar nuestra salida de América Latina”, afirmó el presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante su presentación en el Capital Markets Day, evento en el que se presentaron los lineamientos del nuevo plan.

Murtra explicó que la decisión se enmarca en el proceso de desinversión iniciado en 2019. “Estamos en tres países en Hispanoamérica: México, Chile y Venezuela, y en Colombia estamos en un proceso ya avanzado de salida. Vamos a salir de Hispanoamérica y los tres países son México, Chile y Venezuela”, puntualizó.

Ante las preguntas sobre la situación de Venezuela, el ejecutivo descartó que la medida responda a motivos políticos. Subrayó que forma parte de la estrategia corporativa definida hace seis años y ratificada ahora con horizonte al año 2030. “Cada uno de los países en los que operamos tiene sus características, no somos un actor político y no damos opiniones políticas”, dijo en declaraciones citadas por medios locales.

Murtra evitó precisar cómo se llevará a cabo la desinversión en Venezuela ni qué ocurrirá con los 500 millones de dólares en inversiones anunciados en febrero de este año.

Durante los últimos meses, Telefónica ha acelerado su salida de la región. En octubre vendió sus filiales de Uruguay y Ecuador, y en el primer semestre se desprendió de las de Argentina y Perú. Estas operaciones impactaron directamente en sus resultados: la compañía reportó pérdidas de 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que había ganado en el mismo período de 2024, debido principalmente a minusvalías por las ventas y a la caída de ingresos.

Murtra destacó que Telefónica busca consolidarse como una operadora europea. “Tres de los cuatro mercados core están en Europa”, expresó.

En este sentido, expuso que el objetivo de la compañía es centrarse en Alemania, España, Reino Unido y Brasil, el único país latinoamericano donde mantendrá sus operaciones.

El plan prevé generar ahorros de hasta 2.300 millones de euros para 2028 y de 3.000 millones para 2030, apoyándose en la venta de activos y la optimización de recursos. La compañía proyecta además un crecimiento anual de los ingresos de entre 1,5 % y 2,5 % entre 2025 y 2028, y de entre 2,5 % y 3,5 % entre 2028 y 2030, con márgenes de EBITDA en línea con esas proyecciones.







