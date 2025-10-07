Venezuela y China revisaron "puntos cruciales" de su relación bilateral

Caracas / Foto: Vicepresidencia.- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión este martes con el embajador de China en Caracas, Lan Hu, para revisar los “puntos cruciales” de la Asociación Estratégica Integral “A Toda Prueba y Todo Tiempo” que ambos países mantienen desde hace varios años.

Lea también: Venezuela restringe navegación en Nueva Esparta por maniobras militares

Durante el encuentro, Rodríguez expresó sus felicitaciones al diplomático por la celebración del Festival de Medio Otoño y destacó que la relación entre China y Venezuela constituye “un pilar de estabilidad regional”.

“En una cordial reunión de trabajo, revisamos puntos cruciales de la Asociación Estratégica ‘A Toda Prueba y Todo Tiempo’. Seguiremos fortaleciendo los lazos de hermandad y cooperación bilateral, en beneficio del desarrollo soberano y la paz de nuestros pueblos”, escribió la vicepresidenta en su canal de Telegram.

El encuentro se produce días después de que el gobierno chino expresara su rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas. Pekín calificó la medida como una amenaza a la soberanía y la paz regional.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, aseguró que China “se opone al uso o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales” y exhortó a Washington a “contribuir a la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”.

Advertisement

La relación entre Caracas y Pekín, consolidada durante la visita del presidente Nicolás Maduro a China en 2023, ha cobrado nuevo impulso con acuerdos en áreas estratégicas como energía, tecnología, infraestructura y defensa, enmarcados en una política exterior que busca contrapesar la influencia de Estados Unidos en la región.







