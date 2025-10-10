Mundo
Venezuela propone tres acciones en la ONU frente a las operaciones de EE. UU. en el Caribe
Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la ONU, afirmó que durante años Estados Unidos “ha venido desarrollando una campaña de propaganda y desinformación” contra Venezuela
Caracas/Foto: Archivo.- El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reunió este viernes en una sesión de urgencia a petición de la administración de Nicolás Maduro, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por las operaciones militares en el Caribe.
Durante el encuentro, Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la ONU, afirmó que su país “viene aquí para hacer una denuncia de las más graves posibles, pues se trata de alertar sobre un conjunto de acciones que amenazan no solo la paz y la seguridad de nuestra nación, sino también de toda la región de América Latina y el Caribe”.
Moncada aseguró que durante años Estados Unidos “ha venido desarrollando una campaña de propaganda y desinformación” contra Venezuela y advirtió que actualmente ejecuta un “creciente despliegue de fuerzas militares a escasas millas de las costas venezolanas”.
“Las acciones y la retórica guerreristas del gobierno estadounidense señalan objetivamente que estamos ante una situación en la cual es racional pensar que, en el muy corto plazo, se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela”, dijo.
El representante venezolano señaló que el Consejo dispone de los “medios necesarios para evitar que se agrave aún más la situación” y que la Carta de las Naciones Unidas “ofrece los medios necesarios, no solo para confirmar la existencia de una amenaza, sino también para preservar la paz y la seguridad regional”.
“Si este órgano tiene la voluntad política de cumplir con su mandato, puede usar esos medios. El mundo hoy nos está viendo. Es momento de cumplir con las expectativas puestas en este Consejo de Seguridad, por quienes creemos en la Carta de las Naciones Unidas”, añadió.
A su juicio, la paz de la región “está en grave peligro” debido a las acciones del gobierno de Trump, al que calificó de “belicista y desesperado por atacar a toda una nación y a un pueblo”.
En referencia a los ataques a embarcaciones en el Caribe, que según datos de la administración Trump han dejado al menos 21 personas muertas, Moncada aseguró que los tripulantes “nunca representaron una amenaza para su seguridad nacional” y acusó a Estados Unidos de disfrazar “sus crímenes usando la máscara de la defensa propia”.
“De esa forma asesina a civiles sin presentar información sobre su identidad, sin probar el tipo de carga que se encontraba en las embarcaciones y sin presentar evidencia sobre la inminencia de un ataque armado contra las fuerzas estadounidenses. Esto no es defensa propia. Estos son ejecuciones extrajudiciales. Hay un asesino rondando en el Caribe, un asesino que busca excusas para fabricar un conflicto, para atacar manipulando el principio de legítima defensa y quiere asesinar más”, dijo.
Ante ello, afirmó que “es el momento de evitar una guerra contra Venezuela” y aseguró que si el país “no tuviera petróleo, la amenaza militar que está a punto de ejecutarse no existiría”.
“Venezuela viene aquí hoy a exigir al gobierno de los Estados Unidos que cumpla con sus obligaciones internacionales. Los medios necesarios para despejar esta situación existen. Nuestro país siempre ha estado y estará dispuesto a dialogar con el objeto de superar, por la vía política y diplomática, cualquier dificultad para preservar a nuestra región como una zona de paz”, agregó.
Moncada también señaló que “Estados Unidos cree que el Caribe le pertenece porque tiene más de 100 años usando la expansionista doctrina Monroe, que no es más que un lastre del colonialismo”.
En este contexto, propuso al Consejo de Seguridad de la ONU tres acciones para controlar la situación entre ambos países:
• “Que se determine la existencia de una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales por la actual escalada militar del Gobierno de EE. UU. en el Caribe”.
• “Que se adopten medidas necesarias para evitar que la situación sobre el terreno se agrave aún más”.
• “Que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad en que todos su miembros, incluyendo Estados Unidos, se comprometan a respetar la soberanía, la independencia y la integralidad territorial” de Venezuela.
A su consideración, la implementación de estas acciones “sería una garantía para desactivar de manera inmediata la amenaza en nuestro país”.
“Todos necesitamos la paz, incluido los estadounidenses (...) Los venezolanos estamos orgullosos de ser venezolanos. No queremos tutela de ningún imperio. Con grandes sacrificios hemos logrado un país que no se subordina a nadie. Aspiramos a relaciones de amistad y cooperación con todo el mundo a partir del respeto mutuo, pero no aceptamos insultos y amenazas. Los venezolanos no cedemos a chantajes”, concluyó.
