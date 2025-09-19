País
Vente Venezuela alerta sobre el "delicado estado de salud" de Yerwin Torrealba
La organización política difundió además el informe médico, que revela el diagnóstico del joven de 26 años
Caracas/Foto: Cortesía.- El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela alertó este viernes sobre el delicado estado de salud de su coordinador de la organización juvenil en Yaracuy, Yerwin Torrealba, detenido en diciembre de 2024.
Lea también: Llegan a Venezuela 185 migrantes repatriados desde EE. UU., entre ellos cuatro niños
En un mensaje publicado en X, el comité afirmó que la salud de Torrealba “está en riesgo” y responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro por su “integridad física”.
Asimismo, exigieron que el dirigente reciba “atención médica y su libertad” de manera inmediata.
La organización política difundió además el informe médico, que revela el diagnóstico del joven de 26 años.
Tras la realización de un ecosonograma abdominal, se evidenció que Torrealba padece colitis aguda, cistitis aguda, sedimento vesical y meteorismo intestinal aumentado.
Torrealba fue detenido el 19 de diciembre y actualmente se encuentra recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Cuchilla, municipio San Felipe.
Trump anuncia ataque contra embarcación en aguas internacionales que dejó tres “narcoterroristas” muertos
Hallan dispositivo en vehículo de Margareth Baduel tras concentración frente a Embajada de Italia
Gobierno de Trump solicita a la Corte Suprema poner fin al TPS de más de 300.000 venezolanos
Directora de la División de las Américas de HRW rechazó “hostigamiento” contra Andreína Baduel
Vente Venezuela alerta sobre el "delicado estado de salud" de Yerwin Torrealba
Llegan a Venezuela 185 migrantes repatriados desde EE. UU., entre ellos cuatro niños
Tras diecinueve años: El lago de los cisnes regresa al Teresa Carreño
Petro afirma que el “Cartel de los Soles” no aparece en las investigaciones de Colombia sobre narcotráfico
Senado de Colombia aprueba declarar al 'Cartel de los Soles' una "organización terrorista"
Senado español aprueba moción para que la UE incluya al 'Cartel de los Soles' en la lista de "organizaciones terroristas"
Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
Gobierno depositó dos nuevos bonos: montos oscilan entre 107,93 y 109,71 dólares
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
Tras prohibición de Conatel: estas apps pueden reemplazar a MagisTv
Tendencias
-
Mundo2 días.
Senado español aprueba moción para que la UE incluya al 'Cartel de los Soles' en la lista de "organizaciones terroristas"
-
Mundo1 día.
Aviones F-35 estadounidenses aterrizan en Puerto Rico para operaciones contra cárteles de drogas
-
Economía2 días.
Inicia el pago de otro bono de septiembre: así quedó el monto tras ajuste en bolívares
-
País2 días.
María Corina Machado dice que hay que "aumentar la presión para lograr la salida de Maduro"
-
Economía2 días.
¿Qué es VoLTE?: la nueva tecnología de llamadas que Digitel ofrece sin costo adicional
-
Economía1 día.
Reuters: Jueza estadounidense declara válidos los bonos de 2020 de Pdvsa
-
Mundo2 días.
Caso Venezuela: Trump anuncia que EE. UU. "está listo" para nuevas operaciones contra "narcoterroristas"
-
Mundo2 días.
Daniel Noboa anunció que someterá a referéndum la convocatoria de una Constituyente