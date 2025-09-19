Vente Venezuela alerta sobre el "delicado estado de salud" de Yerwin Torrealba

Caracas/Foto: Cortesía.- El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela alertó este viernes sobre el delicado estado de salud de su coordinador de la organización juvenil en Yaracuy, Yerwin Torrealba, detenido en diciembre de 2024.

En un mensaje publicado en X, el comité afirmó que la salud de Torrealba “está en riesgo” y responsabilizó al Gobierno de Nicolás Maduro por su “integridad física”.

Asimismo, exigieron que el dirigente reciba “atención médica y su libertad” de manera inmediata.

La organización política difundió además el informe médico, que revela el diagnóstico del joven de 26 años.

Tras la realización de un ecosonograma abdominal, se evidenció que Torrealba padece colitis aguda, cistitis aguda, sedimento vesical y meteorismo intestinal aumentado.

