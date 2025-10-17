Connect with us

País

Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela exhortó a la comunidad internacional a mantenerse alerta, al tiempo que denunció que “se sigue encarcelando a venezolanos inocentes por pensar distinto”
Foto del avatar

Publicado

1 hora.

/

Vente Venezuela

Caracas/Foto: Archivo.- El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este viernes al menos 30 detenciones y “múltiples allanamientos” ocurridos en los últimos días en los estados Lara, Anzoátegui, Guárico, Vargas, Mérida y Sucre.

Lea también: PUD insiste en liberar a los "presos políticos" para que puedan "reencontrarse" con sus familias

En un mensaje publicado en X, la organización señaló que entre los detenidos se encuentran “miembros de organizaciones políticas, líderes sociales y familiares de dirigentes”, quienes, según afirmó, “son sometidos a desaparición forzada”.

“Muchos de estos allanamientos (...) se están realizando de manera violenta y sin orden judicial. Además, funcionarios se apropian de pertenencias que se encuentran en las propiedades, como vehículos y celulares”, añadió.

El comité advirtió que estas acciones “representan una violación de los derechos humanos y fundamentales de estos ciudadanos”.

Ante ello, exigió el cese de la “persecución” y exhortó a la comunidad internacional a mantenerse alerta, al tiempo que denunció que “se sigue encarcelando a venezolanos inocentes por pensar distinto”.

Advertisement




Related Topics:
SIGUE LEYENDO

Tendencias