Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país

Caracas/Foto: Archivo.- El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este viernes al menos 30 detenciones y “múltiples allanamientos” ocurridos en los últimos días en los estados Lara, Anzoátegui, Guárico, Vargas, Mérida y Sucre.

En un mensaje publicado en X, la organización señaló que entre los detenidos se encuentran “miembros de organizaciones políticas, líderes sociales y familiares de dirigentes”, quienes, según afirmó, “son sometidos a desaparición forzada”.

“Muchos de estos allanamientos (...) se están realizando de manera violenta y sin orden judicial. Además, funcionarios se apropian de pertenencias que se encuentran en las propiedades, como vehículos y celulares”, añadió.

El comité advirtió que estas acciones “representan una violación de los derechos humanos y fundamentales de estos ciudadanos”.

Ante ello, exigió el cese de la “persecución” y exhortó a la comunidad internacional a mantenerse alerta, al tiempo que denunció que “se sigue encarcelando a venezolanos inocentes por pensar distinto”.