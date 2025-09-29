Vente Venezuela denuncia detención de su coordinador electoral en Trujillo

Caracas / Foto: Archivo.- El movimiento político Vente Venezuela denunció el domingo la presunta detención de Juan Enrique Pérez, coordinador electoral en el estado Trujillo, hecho que habría ocurrido la noche del sábado 27 de septiembre.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales por la plataforma de derechos humanos del partido, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) "ingresaron en el sitio donde Pérez se encontraba refugiado", en el estado Lara, y lo habrían trasladado "por la fuerza sin mostrar orden judicial".

La agrupación política calificó la acción como un “acto de terrorismo de Estado” y una "violación a los derechos humanos". “Exigimos información sobre su paradero y su libertad inmediata”, señalaron.

El caso se suma a una serie de denuncias sobre detenciones registradas en el país en los últimos meses. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió la semana pasada que en Venezuela se han cometido “graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad” tras las elecciones del 28 de julio de 2024.

El organismo documentó "allanamientos violentos, arrestos sin orden judicial y traslados en vehículos sin placas, además de la utilización de la incomunicación como mecanismo de castigo".

En paralelo, Human Rights Watch (HRW) denunció que varios detenidos en Venezuela permanecen bajo “régimen de incomunicación” durante semanas o meses, lo que calificó como una forma de "tortura".