Vente Venezuela denuncia la detención del coordinador de “Somos Trujillo” y exige su "liberación inmediata"

Caracas / Foto: Archivo.- El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció el domingo la detención del ingeniero Lewis Mendoza, coordinador del movimiento "Somos Trujillo" en el municipio Miranda del estado Trujillo.

Según la organización, el hecho ocurrió la noche del sábado 4 de octubre, luego de que agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), junto a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Policía Estadal, "permanecieran por más de 30 horas en los alrededores de la residencia de Mendoza", generando “terror” entre sus familiares, incluido un menor de edad y los vecinos de la zona.

“Tras más de 30 horas allí, lo secuestraron. Hasta el momento se desconoce su paradero y en qué condiciones se encuentra”, alertó Vente Venezuela en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El comité señaló que este caso "forma parte de una ola de detenciones en la región andina, asegurando que nueve ciudadanos trujillanos han sido arrestados desde el 10 de septiembre por pensar distinto y ejercer sus derechos políticos”.

La organización exigió “el cese inmediato de la persecución política” y “la libertad de todos los presos por motivos de conciencia”.

Advertisement

“¡Nada de lo que hagan podrá detener la decisión de millones de venezolanos! La libertad de Venezuela es un hecho”, concluyó la organización, que acompañó el comunicado con un video en el que se observa a los familiares de Mendoza clamando entre lágrimas para que los funcionarios no se lo llevaran detenido. 🚨 #URGENTE | Funcionarios del régimen de Maduro secuestraron al ingeniero Lewis Mendoza, coordinador de la organización Somos Trujillo en el municipio Miranda, del estado Trujillo, la noche de este sábado #4Oct.



Desde el pasado viernes, #3Oct, funcionarios del CONAS, Policía… pic.twitter.com/sYvlH1wj8J— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) October 5, 2025















