Vente Venezuela denunció detención de dirigente juvenil en Caracas: asegura que padece tuberculosis

Caracas / Foto: Cortesía.- La juventud del movimiento político Vente Venezuela denunció este viernes la detención del activista Javier Cisneros, de 29 años, en la ciudad de Caracas.

En su cuenta de X, la organización indicó que Cisneros fue detenido por “hombres armados” en horas de la tarde del 24 de octubre, y denunció que su abuela y su hermana fueron “amenazadas”.

Según explicaron, el joven padece tuberculosis y requiere su “medicación diaria”, por lo que exigieron su “aparición inmediata”.

Por su parte, el Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) detalló que presuntos hombres armados, sin identificación, irrumpieron en el hogar del activista durante un “operativo violento”, en presencia de su abuela y su hermana.

Explicó que Cisneros, quien ha participado activamente en actividades cívicas y de campaña electoral, “requiere control médico estricto y tratamiento continuo” para tratar su enfermedad.

El comité señaló que esta no es la primera vez que Cisneros es privado de libertad. El 17 de junio de 2024 fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) junto al periodista Gabriel González durante la campaña presidencial, cuando ambos fueron interceptados mientras iban a comprar comida. Tras ello, Cisneros fue liberado varias horas después, pero González continúa detenido en la sede de El Helicoide, en Caracas.

Ante la situación, el comité exigió al Estado venezolano informar de “inmediato” sobre el paradero y estado de salud de Cisneros, así como “garantizar su acceso a atención médica urgente, dado su delicado cuadro de tuberculosis activa”.

También solicitaron que se le permita “comunicación inmediata con sus familiares y abogados de confianza” y llamaron a “cesar la persecución contra jóvenes, activistas y comunicadores sociales, cuyo único ‘delito’ ha sido ejercer sus derechos civiles y políticos”.

Finalmente, exigieron la liberación "inmediata e incondicional" de Cisneros y de "todos los detenidos por razones políticas".



