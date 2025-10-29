Vente Venezuela denuncia la “desaparición” de dos encargados de la casa de la madre de MCM

Caracas/Foto: Archivo.- El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este miércoles la “desaparición” de dos encargados del cuidado y mantenimiento de la casa de la madre de la dirigente opositora María Corina Machado.

En un mensaje publicado en X, el comité informó que Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo, Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, están “desaparecidos” desde el pasado 26 de octubre, cuando presuntos funcionarios policiales se los habrían llevado.

“Ellos son los encargados desde hace más de 20 años, del cuidado y mantenimiento de la residencia de la Sra. Corina Parisca, madre de María Corina Machado”, precisó la organización.

El comité exigió conocer el “paradero” de ambos y pidió su “libertad inmediata”.

Parisca salió de Venezuela en mayo de 2025, al mismo tiempo que los cinco dirigentes opositores que permanecían refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas.

Advertisement

Antes de su salida, María Corina Machado había denunciado el “hostigamiento” contra la vivienda de su madre, ubicada en la capital. En diciembre de 2024, la dirigente señaló que varias patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se apostaron frente a la residencia de Parisca, activaron sus sirenas y permanecieron en el lugar durante media hora, con funcionarios encapuchados.

Detenciones recientes

El pasado domingo, el abogado y dirigente político Robert Alcalá denunció la detención de Carlos Andrés González, secretario general seccional del partido opositor Acción Democrática (AD) en resistencia en Trujillo.

En su cuenta de X, Alcalá, también secretario general de AD en resistencia en Cumaná, detalló que González fue detenido en la tarde-noche del sábado 25 de octubre.

Aunque no se conocen mayores detalles sobre la detención, Alcalá indicó que durante el procedimiento las autoridades también se llevaron a la esposa de González.

Otras aprehensiones reportadas en el mes de octubre son la de Javier Cisneros, de 29 años, dirigente juvenil de Vente Venezuela, quien fue detenido el pasado 24 de octubre en la ciudad de Caracas.

Advertisement

De acuerdo con la organización, Cisneros fue detenido por “hombres armados”, sin identificación, que irrumpieron en el hogar del activista durante un “operativo violento”, en presencia de su abuela y su hermana, quienes fueron “amenazadas”.

Según explicaron, el joven padece tuberculosis y requiere su “medicación diaria”, por lo que exigieron su “aparición inmediata”.

Esta no es la primera vez que Cisneros es privado de libertad. El 17 de junio de 2024 fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) junto al periodista Gabriel González durante la campaña presidencial, cuando ambos fueron interceptados mientras iban a comprar comida. Tras ello, Cisneros fue liberado varias horas después, pero González continúa detenido en la sede de El Helicoide, en Caracas.

El pasado 20 de octubre, distintas organizaciones denunciaron las detenciones del médico urólogo Pedro Fernández, miembro de Médicos Unidos por Venezuela en el estado Mérida, y de Yorbin García, líder social y dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en Trujillo.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) señaló que Fernández fue detenido en su consultorio del Centro Clínico Marci Ríos, en Mérida, por “hombres encapuchados sin identificación ni orden judicial, quienes lo sacaron por la fuerza, trasladándolo a paradero desconocido”.

Advertisement

Según el comité, en los últimos días se han emitido “nuevas órdenes de aprehensión contra médicos, estudiantes, dirigentes sociales, docentes y defensores de derechos humanos”, aunque hasta el momento las autoridades venezolanas no han ofrecido declaraciones al respecto.

Sobre García, se conoció que fue detenido por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Trujillo, cuando se encontraba en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, durante la ceremonia de celebración por la canonización de José Gregorio Hernández.

🚨#Urgente ¡El Terrorismo de Estado sigue aumentando en Venezuela!



‼️Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, fueron secuestrados y sometidos a desaparición forzada por funcionarios del régimen el pasado domingo, 26 de octubre de 2025.



Ellos son… pic.twitter.com/qJ4zsCsRYJ— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) October 29, 2025







