Víctor Cámara anunció su participación como candidato en las elecciones locales de Miami

Exclusiva: VÍCTOR CÁMARA SE LANZA AL RUEDO POLÍTICO *******El reconocido y recordado galán de emblemáticas producciones dramaticas nacionales e internacionales, asumirá un nuevo reto personal, ya que proximamente sera oficializada su candidatura para el cargo de Comisionado en la ciudad de El Doral. Estados Unidos. El anuncio de la candidatura al referido cargo político y posterior campaña del protagonista de éxitos continentales como; Topacio, La Intrusa, La pobre señorita Limantour, Paraíso e Inés Duarte Secretaria, entre otras tantas, estará enfocada en beneficios sociales y cultutales para dicha comunidad donde reside desde hace varios años. Los Tubazos de Diego pudo concer de fidedigna fuente, que una significativa coalición de varias tendencias políticas en Estados Unidos lo respandará. Las elecciones se llevarán a cabo a finales del año 2020, fecha que coincidirá con las presidenciales que tendrá dicho país. ¿GANARÁ LAS ELECCIONES? El tiempo lo dirá, pero definitivamente su aval profesional, credibilidad e impecable hoja de vida serán determinantes para la cristalización del objetivo. EL SECRETO DE VÍCTOR CÁMARA Paralelamente el conocido también como "El galán de galanes", presentará proximamente el estreno de su unipersonal títulado; "Mi Secreto", donde hará un viaje a través de su vida personal y profesional. Amores, desamores, anécdotas y secretos serán develados por el actor y productor, en una comedia escrita para él por Juan Carlos Duque. Miami será la primera plaza donde Cámara presentará "Mi Secreto". También ya están confirmados países como Italia, Portugal y España, donde es ampliamente conocido y admirado por sus más de 35 novelas, las cuáles muchas de ellas han sido y siguen siendo retransmitidas con gran éxito de sintonía. #DiegoKapeky