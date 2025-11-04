Video: La Divaza denunció discriminación de un policía a las afueras de un museo en México

Caracas/Foto: AFP.- El influencer venezolano, Pedro Luís João Figueira Álvarez, más conocido como La Divaza, denunció que fue víctima de discriminación el pasado 31 de octubre, después de que un policía le impidiera tomarse una foto a las afueras del Museo Soumaya, en México, con su disfraz de Halloween.

En sus redes sociales, el creador de contenido difundió un video del episodio que vivió, lo que generó molestias dentro de la comunidad Lgbtiq+. En el metraje, señaló que acudió al sitio junto a su amiga y colega, La Jose, caracterizados ambos como personajes de la película Wicked: Glinda y Elphaba.

Fue en ese momento en el que un policía se acercó para advertirles que no podían tomarse fotos sin un "permiso especial para influencers".

Sin embargo, La Divaza cuestionó el impedimento al señalar que otras personas se estaban tomando fotos sin restricción, pero el efectivo policial insiste en que debía contar con un permiso. Fue allí cuando el influencer argumentó que se trataba de un acto discriminatorio.

Posteriormente, el Museo de Soumaya se pronunció en los comentarios del influencer aragüeño, al defender el derecho del venezolano de tomarse fotos y aclarar que el elemento policial era ajeno al lugar.

Advertisement

"En el Museo Soumaya celebramos la diversidad y la libertad de expresión. Lamentamos que un policía ajeno al museo impidiera que te tomaras una foto en las escaleras de nuestra sede en Plaza Carso. En nuestros cuatro espacios (dentro y fuera), todas, todos y todes pueden capturar sus momentos sin restricciones. Ya tomamos medidas y los esperamos pronto", sentenció.

Además, la publicación también alcanzó miles de comentarios de usuarios que repudiaron la discriminación de parte de esta persona y expresaron su apoyo al criollo.