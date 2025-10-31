Volker Türk acusa a EE. UU. de "violar el derecho internacional" con ataques en el Caribe y Pacífico

Caracas/Foto: ONU.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, acusó este viernes a EE. UU. de "violar el derecho internacional" con sus ataques en el Caribe y Pacífico a numerosas embarcaciones que han dejado al menos 60 muertos.

"Según los informes, más de 60 personas han muerto en una serie continua de ataques llevados a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses contra barcos en el Caribe y el Pacífico desde principios de septiembre, en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional", dijo el alto comisionado, según un comunicado.

Türk precisó que estos ataques, "y su creciente costo humano, son inaceptables". Por ende, exigió que Estados Unidos "ponga fin a estos ataques y tome todas las medidas necesarias para evitar la ejecución extrajudicial de personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de la conducta delictiva que se les impute".

EE. UU. ha alegado que tales acciones forman parte de su operativo antidrogas y son "necesarias" y que equivalen a acciones basadas en el derecho internacional.

"Sin embargo, la lucha contra el grave problema del tráfico ilícito de drogas a través de las fronteras internacionales es, como se ha acordado desde hace mucho tiempo entre los Estados, una cuestión de aplicación de la ley, regida por los cuidadosos límites a la fuerza letal establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos", agregó Türk.

Sobre el "uso de la fuerza letal"

"Según el derecho internacional de los derechos humanos, el uso intencional de la fuerza letal solo está permitido como último recurso contra personas que representan una amenaza inminente para la vida", apuntó.

Añadió que, sobre la base de la escasa información proporcionada públicamente por las autoridades estadounidenses, "ninguna de las personas en los barcos atacados parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas ni justificaba el uso de fuerza armada letal contra ellas según el derecho internacional".

Türk pidió investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre estos ataques.

Contexto de los ataques

EE. UU. ha llevado a cabo una serie de operaciones contra embarcaciones que atribuye a redes de tráfico y a la creciente política estadounidense de calificar y atacar a determinados grupos como “narco‑terroristas”.

La expansión de estas operaciones incluidas incursiones en el Pacífico y el Caribe en semanas anteriores ha tensado las relaciones con gobiernos de la región como Venezuela y Colombia y encendido debates en el Congreso estadounidense.

El presidente Donald Trump afirmó recientemente que también autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro considera las operaciones estadounidenses como un preludio de un posible ataque contra Venezuela.

El Ejecutivo solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que investigue “los asesinatos que viene perpetrando Estados Unidos” en el mar Caribe y determine su “carácter ilegal”, así como que confirme “la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz en América Latina y el Caribe.







