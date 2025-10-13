Mundo
"Volveremos a jugar": Sale a luz polémico correo enviado por el príncipe Andrés a Epstein
Este nuevo documento, con fecha de febrero de 2011, ha generado revuelo en el Reino Unido, pues significaría que el príncipe Andrés mintió durante una entrevista en el programa Newsnight de la BBC, donde alegó haber dejado de relacionarse con Epstein en diciembre de 2010
Caracas/Foto: Jae Donnelly.- Un nuevo escándalo se cierne sobre el príncipe Andrés, después de que el domingo saliera a la luz un correo en el que el duque de York le afirma al fallecido delincuente sexual, Jeffrey Epstein, que "estaban juntos en esto" y que pronto "volverían a jugar".
El mensaje, filtrado por el diario británico The Sun, lo escribió el príncipe un día después de que se diera a conocer una foto suya, en la que aparece abrazando a la adolescente Virginia Giuffre, en 2011. Esta persona había acusado a Andrés de agresión sexual.
En el correo, el hijo de la reina Isabel II le dice a Epstein que volverían a "jugar pronto", pese a que anteriormente había afirmado que cesó todo contacto con el magnate estadounidense, luego de que lo condenaran por delitos sexuales.
El correo tiene fecha del 28 de febrero de 2011, es decir, un día después de que se revelase la foto del príncipe Andrés con la joven de solo 17 años. Años después de esa foto, Giuffre denunció que fue víctima de trata de parte de Epstein y acusó al duque de haberla abusado sexualmente en tres ocasiones.
La fotografía de Andrés y Giuffre se tomó en casa de Ghislaine Maxwell, novia de Epstein, en Mayfair, en el centro de Londres. A Maxwell la condenaron a 20 años de prisión en 2022 por buscar chicas para que Epstein abusara de ellas.
Revuelo en Reino Unido
De acuerdo con el tabloide británico, Andrés escribió concretamente a Epstein lo siguiente: "¡Estoy muy preocupado por ti! ¡No te preocupes por mí! Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo. De lo contrario, mantente en contacto y volveremos a jugar pronto".
El correo está firmado como 'A', inicial de Andrés. Además, le sigue el título de "Su alteza real, el duque de York".
Este nuevo documento ha generado revuelo en el Reino Unido, pues significaría que el príncipe Andrés mintió durante una entrevista en el programa Newsnight de la BBC. En la charla, alegó haber dejado de relacionarse con Epstein en diciembre de 2010, momento en el que los fotografiaron en Nueva York.
Epstein se declaró culpable en 2008 de los cargos de solicitud de prostitución con una menor, por los que cumplió una pena de prisión. El banquero se quitó la vida en 2019 en su celda, mientras esperaba un juicio por tráfico sexual.
