VP denuncia la “desaparición” de la madre de un capitán preso desde hace cinco años
Caracas/Foto: Archivo.- Voluntad Popular (VP) denunció este domingo la “desaparición” de Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, condenado a 24 años de cárcel por su participación en la llamada ‘Operación Gedeón’.
Lea también: Venezuela activa la "Operación Cumanagoto 200" en Sucre: estará presente en 15 municipios
“Denunciamos la desaparición forzada de Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, preso político de la dictadura de Nicolás Maduro, y de su sobrina Zoris Gutiérrez Torres”, escribió el partido en X.
VP responsabilizó al Ejecutivo de Nicolás Maduro “por lo que pueda ocurrirles” y exigió su “liberación inmediata”.
El partido compartió un video de Fátima Sequea Torres, hermana del capitán, quien afirmó que tanto su madre como su sobrina fueron “interceptadas por unos encapuchados” en horas de la mañana del sábado 20 de septiembre en Guatire.
“Hasta ahora no sabemos el paradero de mi madre. Es una señora de la tercera edad, hipertensa, que necesita tomarse dos pastillas para la tensión al día, y ahora desconocemos en qué condiciones físicas, mentales y emocionales se encuentra”, expresó.
Agregó que su madre “es una señora indefensa, incapaz de hacerle daño a nadie”. “¿Por qué no devuelven a mi mamá? ¿Dónde la tienen?”, sentenció.
En 2020, la Justicia venezolana condenó a 24 años de cárcel a quince personas involucradas en dos ataques marítimos fallidos contra el Gobierno de Maduro, conocidos como la ‘Operación Gedeón’, entre ellos Antonio Sequea.
La Fiscalía informó que los condenados fueron acusados de “terrorismo, rebelión y conspiración” y que Sequea y los otros implicados se acogieron a la figura de “delación”, que permite la reducción de pena a quienes aporten información sobre los delitos imputados.
