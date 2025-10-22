El futuro de Warner Bros. Discovery en revisión: la compañía estudia una posible venta

Caracas/Foto: CNBC.- Warner Bros. Discovery confirmó este martes que evalúa una posible venta de la compañía, luego de recibir el interés por parte de otras empresas. La decisión llega en medio de un proceso de revisión estratégica que busca “maximizar el valor para los accionistas”, según informó el conglomerado en un comunicado oficial.

La empresa explicó que su Consejo de Administración inició una “revisión de alternativas estratégicas” ante las propuestas recibidas por “múltiples partes”, tanto para la compra total de la compañía como para una posible adquisición de su división de entretenimiento Warner Bros.

Entre los escenarios que evalúa el consejo está la separación formal de sus operaciones en dos compañías independientes, una medida que ya había sido adelantada en junio. De concretarse, una de las firmas se enfocaría en la producción cinematográfica y la plataforma HBO Max, mientras que la otra concentraría sus operaciones en CNN y otros canales de televisión.

Warner Bros. Discovery también estudia la posibilidad de una estructura de separación “alternativa” que permitiría una fusión de Warner Bros, así como la escisión de Discovery Global a favor de los accionistas.

El presidente y director ejecutivo de la compañía, David Zaslav, aseguró que el grupo continúa tomando “pasos importantes” para adaptarse al “cambiante panorama mediático”.

“No es de extrañar que el importante valor de nuestra cartera esté recibiendo un mayor reconocimiento por parte de otros actores del mercado. Tras recibir el interés de múltiples partes, hemos iniciado una revisión exhaustiva de las alternativas estratégicas para identificar el mejor camino a seguir para liberar todo el valor de nuestros activos”, señaló Zaslav en el comunicado.

La empresa precisó que no existe una fecha límite ni un calendario definido para concluir la evaluación, y que tampoco hay garantías de que este proceso derive en una venta o fusión.

“Warner Bros. Discovery no tiene intención de realizar más anuncios sobre la revisión de alternativas estratégicas a menos que la Junta apruebe una transacción específica o determine que es apropiado o necesario revelar más información”, añadió la compañía.

Tras la publicación del comunicado, las acciones de Warner Bros. Discovery subieron alrededor de 10 % durante la jornada matutina, superando los 20 dólares por acción.

Aunque el conglomerado no detalló qué compañías han mostrado interés, Reuters informó que el Consejo de Administración rechazó una oferta cercana a 24 dólares por acción de Paramount, compuesta mayoritariamente por efectivo.