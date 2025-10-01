Vitrina
Warner Bros. crea una caricatura con la historia del venezolano Michell Stella
Esta pieza busca ilustrar la resiliencia, la capacidad de reinventarse y el éxito alcanzado por la comunidad hispana
Caracas/Foto: Captura de pantalla.- Warner Bros. Discovery seleccionó la historia de superación del venezolano Michell Stella para formar parte de su campaña multimedia "Dejando Huella", lanzada en el marco del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.
La historia de Stella, quien migró desde Táchira, Venezuela, y cruzó la peligrosa Selva del Darién para luego triunfar en el modelaje de alta costura, ha sido transformada en un cortometraje animado de un minuto y en un cómic. Esta pieza busca ilustrar la resiliencia, la capacidad de reinventarse y el éxito alcanzado por la comunidad hispana en el país.
Michell Stella, quien se dedica al modelaje, es el único venezolano incluido en esta prestigiosa selección. Su trayectoria es difundida en todas las plataformas de Warner Bros. Discovery U.S. Hispanic, lo que incluye Discovery en Español, Discovery Familia, Hogar de HGTV y CNN en Español.
Desde sus redes sociales, Stella compartió el momento de su visita a las oficinas de Warner Bros. en Miami, Florida, para ofrecer una charla sobre su recorrido.
Tras ver sus imágenes junto a icónicas referencias de la compañía, el venezolano comentó que los sueños "no tienen fronteras" y que la perseverancia abre caminos.
“Hace 10 años jamás me hubiera imaginado que la vida me pondría aquí, cumpliendo un sueño tan grande de la mano de Warner Bros. Lo que un día parecía imposible, hoy es una realidad que me recuerda que los sueños no tienen fronteras, que la perseverancia y la fe abren caminos”, publicó.
Iniciativa "Dejando Huella"
La campaña "Dejando Huella" busca resaltar las contribuciones significativas de la comunidad latina en diversas áreas. Además de Michell Stella, el programa destaca a otras influyentes figuras latinas como Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial colombiana y líder de proyectos en la NASA.
Asimismo, Edgar Barrera, músico mexicano-estadounidense galardonado con 26 premios Grammy. Priscila Coronado, primera mujer latina en presidir la Harvard Law Review.
