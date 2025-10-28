WhatsApp lanza función de resumen de mensajes para quienes odian leer los grupos

Caracas/Foto: Cortesía.- WhatsApp lanzó en días recientes una herramienta que simplifica la lectura de textos dentro de los grupos: se trata de la función 'resumen de mensajes', con la que los usuarios se evitarán pasar largos ratos poniéndose al día con todos los escritos enviados a diario.

En su sitio web, la plataforma indica que esto será posible gracias a la ayuda de Meta AI. "Para ponerte al día rápidamente con las conversaciones, pídele a Meta AI que resuma los mensajes no leídos que recibiste", explica desde su blog.

Si el usuario decide usar esta función, solo él podrá ver los resúmenes de sus mensajes, y desaparecerán cuando se desplace fuera del resumen o salga del chat o grupo. La inteligencia artificial (IA) genera las respuestas de Meta AI mediante un servicio de la empresa.

Para activar los resúmenes de mensajes, Meta AI usa 'tratamiento privado', una tecnología segura de Meta. "Esta permite que Meta AI genere un resumen de tus mensajes no leídos, al tiempo que garantiza que nadie, ni siquiera Meta o WhatsApp, pueda leer tus mensajes personales o la respuesta de Meta AI. Utilizar Meta AI a través de WhatsApp, incluidas las funciones que utilizan tratamiento privado, siempre es opcional", recuerda.

Una vez que el usuario tenga suficientes mensajes no leídos, tendrá la opción de resumirlos. Para hacerlo, se le pedirá aceptar las condiciones y deberá tocar Continuar.

Advertisement

A continuación, lo primero será abrir el chat individual o grupal con los mensajes a resumir. Luego, se debe tocar "{Number} mensajes no leídos", arriba de los mensajes sin ver. Luego, se mostrará el resumen en el chat.

WhatsApp menciona que algunos mensajes generados por la IA podrían no ser precisos o apropiados.

Como nota, la aplicación señala que, actualmente, Meta AI y algunas experiencias solo están disponibles en ciertos países. Además, menciona que, por ahora, solo se admiten los idiomas inglés, indonesio, portugués y español.







