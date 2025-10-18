WhatsApp limitará los mensajes a números desconocidos para evitar el spam

Caracas/Foto: Getty Images.- WhatsApp planea limitar en la plataforma los mensajes a números de desconocidos sin que se tenga una respuesta del destinatario, con el objetivo de contrarrestar el spam en la aplicación.

De acuerdo con el portal especializado, TechCrunch, los mensajes que los usuarios y empresas envíen a otras personas se van a descontar del límite mensual, siempre y cuando no reciban una respuesta.

Un ejemplo es que si el usuario conoce a alguien en una conferencia y envía tres mensajes, eso contará para el límite, aunque WhatsApp no ha informado cuál es la cantidad tope. Esto se debe a que aún está probando distintas cantidades en esta fase de prueba.

No obstante, cuando una cuenta de empresa o individuo esté cerca de alcanzar el límite, la plataforma mostrará una advertencia con una ventana emergente. Esta mostrará el recuento y así podrán evitar que se les bloquee el envío de textos.

WhatsApp le dijo a TechCrunch que la prueba estará disponible en varios territorios en las semanas siguientes. Además, señaló que los usuarios promedio, por lo general, no alcanzarán el límite y su experiencia de mensajería no resultará afectada.

En cambio, los controles se diseñaron para ser efectivos contra personas y empresas que envían mensajes masivos y envían spam a las personas.

En el transcurso del último año, WhatsApp ha intentado frenar parte de este comportamiento de spam con el uso de herramientas. En julio, la compañía comenzó a probar límites sobre la cantidad de mensajes de marketing que una empresa puede enviar a las personas en solo un mes.

Igualmente, activó una opción para que los usuarios se den de baja de los mensajes de marketing de las empresas. Así, podrán recibir actualizaciones u obtener soporte de una empresa sin que haya spam.







