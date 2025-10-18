Tecnología
WhatsApp limitará los mensajes a números desconocidos para evitar el spam
En el transcurso del último año, WhatsApp ha intentado frenar parte de este comportamiento de spam con el uso de herramientas
Caracas/Foto: Getty Images.- WhatsApp planea limitar en la plataforma los mensajes a números de desconocidos sin que se tenga una respuesta del destinatario, con el objetivo de contrarrestar el spam en la aplicación.
Lea también: Jeff Bezos asegura que "millones de personas" vivirán en el espacio para 2045
De acuerdo con el portal especializado, TechCrunch, los mensajes que los usuarios y empresas envíen a otras personas se van a descontar del límite mensual, siempre y cuando no reciban una respuesta.
Un ejemplo es que si el usuario conoce a alguien en una conferencia y envía tres mensajes, eso contará para el límite, aunque WhatsApp no ha informado cuál es la cantidad tope. Esto se debe a que aún está probando distintas cantidades en esta fase de prueba.
No obstante, cuando una cuenta de empresa o individuo esté cerca de alcanzar el límite, la plataforma mostrará una advertencia con una ventana emergente. Esta mostrará el recuento y así podrán evitar que se les bloquee el envío de textos.
WhatsApp le dijo a TechCrunch que la prueba estará disponible en varios territorios en las semanas siguientes. Además, señaló que los usuarios promedio, por lo general, no alcanzarán el límite y su experiencia de mensajería no resultará afectada.
En cambio, los controles se diseñaron para ser efectivos contra personas y empresas que envían mensajes masivos y envían spam a las personas.
En el transcurso del último año, WhatsApp ha intentado frenar parte de este comportamiento de spam con el uso de herramientas. En julio, la compañía comenzó a probar límites sobre la cantidad de mensajes de marketing que una empresa puede enviar a las personas en solo un mes.
Igualmente, activó una opción para que los usuarios se den de baja de los mensajes de marketing de las empresas. Así, podrán recibir actualizaciones u obtener soporte de una empresa sin que haya spam.
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
WhatsApp limitará los mensajes a números desconocidos para evitar el spam
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
Venezuela terminó cuarta finalista en el Miss Grand Internacional: Filipinas se lleva la corona
UCV suspende actividades el 20-Oct por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Fernando 'Bocha' Batista tras su salida de La Vinotinto: "En el futuro valorarán muchas cosas que hicimos"
Maduro dice que las ZODI ya están operativas en "todo el país"
Dólar del BCV sigue en alza tras superar los 200 bolívares
Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y evita responder sobre acciones contra Maduro
Gobierno calificó de “belicista" la autorización de Trump a la CIA de operar en Venezuela
Cabello acusa a Machado de "comprar" el Nobel de la Paz y afirma que este "se gana a pulso y con justicia"
Falleció Orlando Fernández Medina, exgobernador del estado Lara
Policía de Canadá asegura que el Tren de Aragua está operando en su territorio
Anciana de 90 años muere tras incendio en un apartamento de Caracas
Tendencias
-
Economía2 días.
BCV: PIB de Venezuela aumentó 8,71 % en el tercer trimestre de 2025
-
Mundo2 días.
Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU investigar “asesinatos” de EE. UU. en el Caribe
-
Mundo2 días.
EE. UU. atacó otra embarcación en el Caribe: por primera vez hubo sobrevivientes, según Reuters
-
País1 día.
Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
-
Mundo1 día.
Reuters: EE. UU. retiene en un buque de guerra a sobrevivientes del reciente ataque en el mar Caribe
-
Sucesos1 día.
Su vecino le prestó el teléfono y aprovechó para hacer varios pagos móviles a su cuenta: Cicpc lo detiene
-
La Lupa1 día.
Una forma de ahorro y "algo que cuidar": usuarios de Cashea cuentan cómo y para qué la usan
-
La Lupa1 día.
Renuncia el comandante de las operaciones militares en Sudamérica