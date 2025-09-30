Tecnología
WhatsApp permitirá escanear documentos: esto es lo que debes saber
La plataforma de mensajería está potenciando la creatividad del usuario a través de la integración de Meta IA
Caracas/Foto: Archivo.- La aplicación de mensajería WhatsApp lanzó este martes una serie de actualizaciones significativas destinadas a modernizar la experiencia de mensajería, destacando especialmente una funcionalidad clave para los usuarios de Android: la integración nativa de escaneo de documentos.
De acuerdo con WABeta, esta edición, junto con el soporte para fotos dinámicas y herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) de Meta, busca hacer la plataforma más práctica y expresiva.
La actualización más importante para los usuarios del sistema operativo de Google es la capacidad de escanear, recortar y compartir documentos directamente desde la aplicación. Esta función elimina la necesidad de recurrir a apps de terceros, agilizando el flujo de trabajo.
Los usuarios de Android ahora pueden capturar documentos en modos manual o automático, convirtiendo el contenido inmediatamente a formato PDF para su envío. Esta característica, previamente vista en la versión beta de WhatsApp para Android 2.25.19.21, ya está oficialmente disponible, facilitando la gestión de documentos profesionales y personales.
IA de Meta y contenido dinámico
La plataforma de mensajería está potenciando la creatividad del usuario a través de la integración de Meta IA y la compatibilidad con formatos dinámicos, como:
- Temas de chat con IA: los usuarios ahora pueden utilizar la inteligencia artificial para generar fondos de pantalla únicos y visualmente atractivos, simplemente a partir de descripciones de texto. Esto permite una personalización profunda de la estética del chat, aplicable a todas las conversaciones o a chats específicos.
- Fondos para videollamadas: ahora el usuario puede crear fondos personalizados para videollamadas y controlar el entorno visible detrás de ellos en la cámara.
- Live Photos y fotos en movimiento: WhatsApp ahora soporta de manera oficial el envío de Live Photos (en iOS) y sus equivalentes, las fotos en movimiento (en Android). Al compartirse, estas imágenes conservan su formato dinámico, incluyendo movimiento y audio, permitiendo a los destinatarios revivir el contexto exacto del momento capturado.
Búsqueda mejorada de grupos
WhatsApp ha optimizado la función de búsqueda de grupos. Ahora, los usuarios pueden encontrar conversaciones grupales buscando el nombre de un contacto, lo que mostrará todos los grupos que comparten con esa persona. Esta mejora está diseñada para ahorrar tiempo y simplificar la localización de chats importantes dentro de una lista extensa.
