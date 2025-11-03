Tecnología
WhatsApp planea extenderse a otras apps: permitirá hablar con contactos de otras plataformas
Dicha función se diseñó para cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea
Caracas/Foto: Getty Images.- WhatsApp se encuentra trabajando en una nueva función para grupos en la que permitirá hablar con contactos que utilicen otras plataformas de mensajería, como Signal o Telegram.
De acuerdo con el portal WaBetaInfo, esta característica hará posible enviar y recibir mensajes con personas fuera de WhatsApp. Así, integrará diferentes servicios en un mismo chat.
En concreto, se podrá crear un grupo en la aplicación de Meta y añadir un contacto que solo utiliza apps como Telegram o Signal. Ambos podrán participar en la charla y enviar mensajes, sin importar qué plataforma estén usando.
Dicha función se diseñó para cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. Esta normativa obliga a las grandes empresas tecnológicas a que garanticen la interoperabilidad de sus servicios con plataformas de terceros.
Los usuarios de WhatsApp podrán activar o desactivar dicha opción de interoperabilidad en cualquier momento. De esa manera, mantendrán el control total sobre su funcionamiento.
Al activarla, los usuarios tendrán la posibilidad de elegir cómo gestionar sus mensajes de terceros. En ese punto, podrán optar por una bandeja de entrada combinada, donde todos los chats aparezcan juntos, o por una bandeja separada para diferenciar entre los mensajes de WhatsApp y los de las otras plataformas.
Además, será posible personalizar las notificaciones y la calidad de carga de archivos multimedia, ajustando la experiencia según lo prefiera el usuario.
Esta función estará habilitada únicamente para los usuarios de la Región Europea. Además, de inicio contará solamente con funciones básicas, pero se espera que WhatsApp las extienda en un futuro.
