Tecnología
Wikipedia reconoce una fuerte caída del 8% en su tráfico por el auge de las búsquedas con IA
De acuerdo con una publicación de blog de Marshal Miller, de la Fundación Wikimedia, la caída en "los últimos meses" se dio a conocer tras una actualización de los sistemas de detección de bots de Wikipedia
Caracas/Foto: Cortesía.- Wikipedia, la enciclopedia en línea, ha admitido una preocupante caída del 8% de su tráfico, a causa de la migración de usuarios a los buscadores de inteligencia artificial (IA), a la hora de consultar alguna duda.
De acuerdo con una publicación de blog de Marshal Miller, de la Fundación Wikimedia, la caída en "los últimos meses" se dio a conocer tras una actualización de los sistemas de detección de bots de Wikipedia. Esto pareció mostrar una conducta donde "gran parte del tráfico inusualmente alto para el período de mayo y junio provenía de bots que fueron construidos para evadir la detección".
Según Miller, el tráfico en Wikipedia está cayendo por "el impacto de la IA generativa y las redes sociales en la forma en que las personas buscan información", particularmente porque "los motores de búsqueda utilizan cada vez más la IA generativa para proporcionar respuestas directamente a los buscadores en lugar de vincularse a sitios como el nuestro" y porque "las generaciones más jóvenes buscan información en plataformas de video social en lugar de la web abierta".
Wikipedia experimentó incluso con sus propios resúmenes de IA, aunque detuvo el esfuerzo después de que los editores evidenciaran quejas. Sin embargo, dicho cambio presenta riesgos, sobre todo si las personas se vuelven "menos conscientes" de dónde proviene realmente su información.
Como explica Miller, "con menos visitas a Wikipedia, menos voluntarios pueden crecer y enriquecer el contenido, y menos donantes individuales pueden apoyar este trabajo". Por ese motivo, destacó que las empresas de IA, búsqueda y redes sociales que apelan al contenido de Wikipedia, deben alentar a "más visitantes" al sitio web.
Acciones para atender dicha situación
Del mismo modo, dijo que Wikipedia está tomando medidas propias. En detalle, desarrolla un nuevo marco para atribuir contenido de la enciclopedia. La organización también tiene dos equipos encargados de ayudar a Wikipedia a llegar a nuevos lectores, y se encuentra en la búsqueda de voluntarios para ayudar.
Miller además alentó a los lectores a "apoyar la integridad del contenido y la creación de contenido" de una forma más amplia.
"Cuando busque información en línea, busque citas y haga clic en el material de origen original, hable con las personas que conoce sobre la importancia del conocimiento confiable y curado por humanos, y ayúdelos a comprender que el contenido subyacente a la IA generativa fue creado por personas reales que merecen su apoyo", puntualizó.
