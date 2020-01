Will Smith y Martin Lawrence recibieron las llaves de Miami

Caracas / Foto portada: Moviepilot.- Los actores estadounidenses Will Smith y Martin Lawrence, conocidos por ser los protagonistas de la película ‘Bad Boy For Life’, recibieron el pasado 12 enero las llaves de la ciudad de Miami de parte del alcalde Francis X. Suárez, en un acto realizado en la sede de la escuela SLAM! del rapero Armando Christian Pérez, mejor conocido por su nombre artístico Pitbull.

“Una de las grandes cosas que me toca hacer es presentarle a los verdaderos miamenses las llaves de esta bella y maravillosa ciudad mágica”, dijo el Suárez.

Asimismo, el alcalde decretó el 12 de enero como el día de los Bad Boys Day en reconocimiento a los actores estadounidenses poseedores de las llaves de Miami.

Por otra parte, Smith y Lawrence revolucionaron las calles de la ciudad al asistir el domingo a la premiere de la tercera entrega de la película que protagonizan juntos, y se estrenará el próximo viernes.

Smith, de 51 años de edad, aseveró que la cinta en su tercera entrega abordará temas como el retiro y lo que implica envejecer. ‘Bad Boy For Life’ narra la historia de dos policías de la vieja escuela Mike Lowery y Marcus Burnett, interpretados por Smith y Lawrence, que vuelven a patrullar juntos para derrotar al líder vicioso de un cartel de drogas de Miami.

Today, @BadBoys took over @SLAMMiaOfficial! Thrilled to present Will Smith and @realmartymar with Keys to the City while joined by #Miami natives @Pitbull and @therealdjlaz. We showed our youth what it really means to be a “bad boy” – hard work and drive. #BadBoysForLife pic.twitter.com/n9zY8f9fcD

— Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) January 12, 2020