Williams Dávila: “Institucionalidad que quieren crear con la Fracción Clap no existe”

Caracas/ Foto: @williamsdavila. El diputado a la Asamblea Nacional, Williams Dávila (AD) reiteró este domingo el compromiso democrático con el pueblo de Mérida y su respaldo absoluto a la gestión de Juan Guaidó como jefe del Parlamento y presidente (E) de Venezuela, durante una rueda de prensa desde la plaza Bolívar de Mérida. El parlamentario cuestionó a su colega Luis Loaiza, electo por el mismo estado y que respaldó la autojuramentación de Luis Parra.

“Vendió su alma al diablo. Ese señor se llama Luis Loaiza y debe ser sancionado por todo el pueblo de Venezuela. Mérida no se merecía un traidor de esos, sobretodo cuando fue hasta presidente de la Asociación de Profesores de la ilustre Universidad de los Andes (ULA)”, comentó el dirigente político desde el cabildo abierto celebrado en la entidad andina.











Asimismo, el portavoz y ex gobernador de Acción Democrática en Mérida, enfatizó que el pasado 5 de enero no hubo ninguna sesión en el Palacio Federal Legislativo, desconociendo el acto encabezado por Luis Parra: “No hubo ninguna sesión, esa institucionalidad ficticia que quieren crear con unos diputados Clap, que se entregaron al Psuv, no existe”.

Dávila, además puntualizó que los diputados de la alternativa democrática siguen “más comprometidos que nunca” en defensa de la Asamblea Nacional. “Hoy más que nunca el mundo está firme con Venezuela”, acotó.

En el lugar, Dávila estuvo acompañado por sus colegas merideños Alexis Paparoni, Carmen Sivoli, Mildred Carrero y Marisol Mora. También estuvieron presentes Mario Bunocci, rector de la Universidad de los Andes, y el presidente de la Asociación de Profesores de la misma casa de estudios, Virgilio Castillo.











Hoy diputada ⁦@AsambleaVE⁩ Addy Coromoto Valero se hizo presente en la rdp q dimos en la Plaza Bolivar Merida, pese a su enfermedad rechazó 750 mil $ para que traicionara a ⁦@jguaido⁩ es una comp ⁦@ADemocratica⁩ profunda su padre un adeco digno de Nueva Bolivia pic.twitter.com/Y1Mu4w8mDh — Williams Dávila (@williamsdavila) January 12, 2020

