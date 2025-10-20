Tecnología
Windows 11: Microsoft permite controlar una computadora con la voz gracias a la IA
Esta función facilita la interacción directa y natural con el equipo
Caracas/Foto: Cortesía.- Microsoft ha lanzado una nueva actualización de Windows 11 que incluye nuevas funciones potenciadas por la inteligencia artificial (IA), entre las que resalta la herramienta Copilot Voice, con la que los usuarios podrán manipular una computadora con la voz.
Lea también: Instagram refuerza el control parental: padres podrán impedir a adolescentes hablar con personajes de IA
En su blog, la empresa indica que esta función permite controlar un ordenador bajo comandos de voz, lo que facilita la interacción directa y natural con el equipo.
Si un usuario desea utilizar Copilot Voice, solo debe activar la opción "Hey, Copilot" en los ajustes de la aplicación en su PC. Luego de eso, solo será necesario hacer preguntas, empezando la frase con "Hey, Copilot". La persona sabrá que Copilot está listo para escuchar cuando el micrófono y un timbre lo indiquen en la pantalla.
Al término de la conversión, dice Microsoft, el usuario puede decir "Adiós", toca 'x' en la pantalla o esperar unos cuantos segundos sin interactuar. Así, Copilot finalizará el diálogo automáticamente.
Otras herramientas
Por otra parte, la función Copilot Visión también ya está habilitada en todo el mundo. Gracias a ella, la inteligencia artificial podrá analizar a tiempo real el contenido de la pantalla para brindar una ayuda personalizada, que va desde hacer currículum o aprender a usar una aplicación nueva hasta ajustar la iluminación de una foto.
Sumado a esto, tiene la capacidad de identificar el contexto en archivos de Word, Excel o PowerPoint. De esa forma, podrá dar apoyo sin que el usuario tenga que revisar manualmente cada archivo.
La nueva actualización de Windows 11 también presenta la vista previa de Copilot Actions para archivos locales. Esto permite a la inteligencia artificial ejecutar tarea de manera directamente en la computadora, tales como: clasificar fotos, extraer información de documentos PDF o automatizar procesos repetitivos.
Por otra parte, se introducen los nuevos Conectores de Copilot. Esta función permite unir servicios como OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive y Google Calendar. Así, Copilot puede buscar información relevante usando lenguaje natural, y los resultados pueden exportarse directamente a Word, Excel o PowerPoint.
Orgullo venezolano: a sus 94 años, María Teresa Párima recibe el mayor honor mundial de la enfermería
Conductor de autobús provocó la muerte de una persona en Lara: será imputado por el MP
Falla mundial en Amazon Web Services afectó a Snapchat, PlayStation y otros servicios en línea
Libro póstumo de Virginia Giuffre revela que temía morir como "esclava sexual" a manos de Epstein
Colombia llama a consultas a su embajador en EE. UU. tras declaraciones de Trump sobre Petro
Museo de Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de joyas valiosas
Reuters: Venezuela reinicia la producción de carbón como salvavidas económico
Índice Bursátil de Caracas cerró en 1.466,28 puntos este 17 de octubre
Vente Venezuela denuncia al menos 30 detenciones en varios estados del país
Reuters: EE. UU. retiene en un buque de guerra a sobrevivientes del reciente ataque en el mar Caribe
Asistente de lujo: el Vaticano invita a Mirla Castellanos a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
Trump dice no saber quién es María Corina Machado
Reuters: Juez de Nueva York dice que Pdvsa debe pagar 2.860 millones de dólares a tenedores de bonos
Maduro decreta dos días de júbilo nacional no laborables por la canonización de los primeros santos venezolanos
Tendencias
-
País2 días.
Maduro dice que las ZODI ya están operativas en "todo el país"
-
Sucesos2 días.
Detienen a supervisores de hotel en Chacao por robar a huéspedes extranjeros: así era su modus operandi
-
Economía2 días.
Uno de ellos por 22 mil bolívares: inició la entrega de otros dos bonos por el Sistema Patria
-
Sucesos2 días.
Ascienden a cinco los cuerpos rescatados en El Callao tras la inundación de una mina
-
Tecnología2 días.
WhatsApp limitará los mensajes a números desconocidos para evitar el spam
-
Mundo2 días.
Trump anuncia que enviarán a Ecuador y Colombia a sobrevivientes del reciente ataque en el Caribe
-
Sucesos17 horas.
Dos detenidos en Anzoátegui tras lanzar desde un tercer piso a adolescente por "motivos pasionales"
-
Deportes2 días.
Fernando 'Bocha' Batista tras su salida de La Vinotinto: "En el futuro valorarán muchas cosas que hicimos"