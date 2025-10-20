Windows 11: Microsoft permite controlar una computadora con la voz gracias a la IA

Caracas/Foto: Cortesía.- Microsoft ha lanzado una nueva actualización de Windows 11 que incluye nuevas funciones potenciadas por la inteligencia artificial (IA), entre las que resalta la herramienta Copilot Voice, con la que los usuarios podrán manipular una computadora con la voz.

En su blog, la empresa indica que esta función permite controlar un ordenador bajo comandos de voz, lo que facilita la interacción directa y natural con el equipo.

Si un usuario desea utilizar Copilot Voice, solo debe activar la opción "Hey, Copilot" en los ajustes de la aplicación en su PC. Luego de eso, solo será necesario hacer preguntas, empezando la frase con "Hey, Copilot". La persona sabrá que Copilot está listo para escuchar cuando el micrófono y un timbre lo indiquen en la pantalla.

Al término de la conversión, dice Microsoft, el usuario puede decir "Adiós", toca 'x' en la pantalla o esperar unos cuantos segundos sin interactuar. Así, Copilot finalizará el diálogo automáticamente.

Otras herramientas

Por otra parte, la función Copilot Visión también ya está habilitada en todo el mundo. Gracias a ella, la inteligencia artificial podrá analizar a tiempo real el contenido de la pantalla para brindar una ayuda personalizada, que va desde hacer currículum o aprender a usar una aplicación nueva hasta ajustar la iluminación de una foto.

Advertisement

Sumado a esto, tiene la capacidad de identificar el contexto en archivos de Word, Excel o PowerPoint. De esa forma, podrá dar apoyo sin que el usuario tenga que revisar manualmente cada archivo.

La nueva actualización de Windows 11 también presenta la vista previa de Copilot Actions para archivos locales. Esto permite a la inteligencia artificial ejecutar tarea de manera directamente en la computadora, tales como: clasificar fotos, extraer información de documentos PDF o automatizar procesos repetitivos.

Por otra parte, se introducen los nuevos Conectores de Copilot. Esta función permite unir servicios como OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive y Google Calendar. Así, Copilot puede buscar información relevante usando lenguaje natural, y los resultados pueden exportarse directamente a Word, Excel o PowerPoint.







