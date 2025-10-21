X anuncia que los enlaces se abrirán de forma diferente en los celulares: así se verán

Caracas/Foto: Getty Images.- Nikita Bier, responsable de Producto de X, anunció que la plataforma mostrará de forma distinta los enlaces que un usuario abra desde su teléfono, función que inicialmente se comenzará a mostrar en iOS.

En una publicación en la red social, explicó que este cambio busca impulsar la interacción entre quienes comparten el link y los usuarios que quieren echarle un vistazo. Así, podrán reaccionar de forma más sencilla.

Cuando una persona hace clic en el enlace de una publicación en X, el teléfono móvil abre una página completa en el navegador web, sacando al usuario de la red social. Este procedimiento podría resultar incómodo e incluso tedioso.

Ahora, con este cambio, cuando un usuario pulse el enlace, el menú de botones de la parte inferior no se irá totalmente. Se mostrará visible parcialmente mientras lee el artículo en la página externa.

Esta actualización permitirá a los usuarios marcar con un "Me Gusta", comentar o repostear de una manera más sencilla. Así, se impulsarán las interacciones e incrementará el alcance de la publicación.

Bier recomendó que la publicación cuente con un excelente contenido por sí sola. "Así que escribe un título sólido", llamó.

Además, invitó a los escritores o periodistas que han dejado X en los últimos años a regresar. "Podría ser la mayor oportunidad de arbitraje de tu carrera", apuntó.