Caracas/ Foto: hdfondos.eu. A través de Facebook se difundió un nuevo reto que se hizo viral. Se trata de un desafío que consiste en encontrar a un gato que se encuentra escondido entre las hojas, la dificultad está en el hecho de que casi nadie lo ha podido lograr.

Rápidamente se convirtió en tendencia en Estados Unidos, México, España, entre otros países, sin embargo, en todos ellos no ha sido fácil hallar al “gatico” que se sabe esconder, reseñó La República.











El origen de la imagen proviene del portal web “The Dodo”, luego de que una mujer que barría una gran cantidad de hojas que cayó en su jardín, se percató de que su mascota, un gato llamado Lion, se encontraba jugando sobre ellos, para posteriormente tomar una siesta.

En ese momento la chica le tomó una fotografía a su mascota, no obstante, cuando vio la foto no pudo identificar al gato, por lo que optó por compartirlo en las redes sociales y así comprobar si era la única que no podía hallar al felino.











